Область участвует в федеральном конкурсе

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, Центр компетенций Ленинградской области совместно с главами муниципальных образований и архитекторами проектов представили на рассмотрение губернатору и межведомственной комиссии пять проектов. Они примут участие в VI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году.

«Сильные, интересные проекты, все получились по-настоящему народными — в каждом принимали участие жители, — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. — При этом все проекты направлены на запуск комплексного преобразования городов, ведь цель —не просто благоустроить территорию, а создать пространство, которое станет точкой роста и запустит процессы развития той или иной территории».

В списке проектов — парк «Зелёный квадрат ПИКАЛЕВО», городской парк «Электрический лес» в Подпорожье, общественное пространство в Шлиссельбурге, Графский пруд в Мурино, сквер у ДК «Строитель» и детско-юношеской спортивной школы в Сосновом Бору.

Проекты будут представлены от Ленинградской области на Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях в 2022 году. Он включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Победители будут определены до сентября 2022 года. Уже третий год специальная комиссия будет отбирать 160 победителей, премиальный фонд составляет 10 млрд рублей. Победившие проекты будут реализованы к концу 2023 года.

С 2018 года 14 городов Ленинградской области стали победителями конкурса: Выборг, Луга (дважды), Гатчина, Сосновый Бор, Новая Ладога, Сясьстрой, Ивангород, Кириши, Волхов, Тихвин, Коммунар, Светогорск, Лодейное Поле. В нем участвуют города с численностью населения до 100 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

Напомним, сейчас в Ленинградской области идет голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2023 году. Дизайн-проекты для 29 территорий можно выбрать на портале 47​.gorodsreda.ru.