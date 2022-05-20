Ленинградцы стали чаще сортировать мусор

Это объем отходов, собранных ленинградцами в специальные цветные контейнеры для пластика и стекла, которыми оборудовано на сегодняшний день 888 контейнерных площадок во дворах 14 районов области.

Пластик и стекло направлены во вторичный производственный цикл на предприятия Ленинградской области Санкт-Петербурга.

«Мы развиваем придомовый раздельный сбор поэтапно в соответствии с финансированием в рамках нацпроекта «Экология». На первом этапе контейнеры закупались силами регоператора, сейчас проект показал широкий отклик у жителей и развивается в тех локациях, где люди готовы к раздельному сбору и активно его просят, а также в соответствии с возможностями инфраструктуры. Не везде собирают достаточно чисто, но мы проводим постоянную разъяснительную работу и со взрослыми, и с детьми о правилах раздельного сбора. С момента старта реформы мы поставили около 3500 новых современных контейнеров в области, 1000 из них ― для раздельного сбора», ― рассказала председатель комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.

Расширение проекта раздельного сбора пластика и стекла наряду с другими нововведениями системы обращения с отходами позволяет сократить объем мусора, требующего размещения.