Веревская школа: 100% допуск к экзаменам

Многие школы Гатчины и района дали последний звонок для выпускников уже во второй декаде мая. 20-го числа праздник для 9-х и 11-х классов состоялся в Веревской школе.

…Актовый зал был переполнен. Поздравить выпускников пришли родители, педагоги, младшие товарищи, почетные гости.

От лица педагогического состава с окончанием учебного года всех – и учеников, и их родителей – поздравила директор школы Майя Петровна Андреева. Она отметила, что все выпускники 9-х и 11-х классов допущены к Государственной итоговой аттестации – к экзаменам.

- Последний звонок – это одновременно и веселый, и грустный праздник, – сказала Майя Петровна, обращаясь к ребятам. – Но, в любом случае, очень долгожданный. Хочется, чтобы вы через всю жизнь пронесли искреннюю благодарность своим родителям и учителям. Гордитесь, что вы выпускники Веревской школы!

От лица областного парламента с окончанием учебного года всех поздравил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских. Он поблагодарил педагогов за огромную работу по обучению и воспитанию детей:

- Сегодня больше грустный праздник: на протяжении долгих лет все свои силы и знания вы вкладывали в этих детей. Тяжело с ними прощаться, выпускать их во взрослую жизнь. Последний звонок, как и первый, запоминается на всю жизнь. Для ребят это очень важный момент: связь с одноклассниками поддерживается на протяжении всей жизни, и я желаю вам, чтобы эти взаимоотношения сохранялись. А как депутат Законодательного собрания хочу пожелать вам вставать утром с мыслью: что я могу сделать для своей страны и своих близких? А вечером, ложась спать, вспоминать: что же я сегодня сделал для своей семьи и страны?

9-классников и 11-классников поздравил глава администрации Веревского поселения Сергей Ковыляк. Он отметил положительную динамику: выпускников в Веревской школе с каждым годом – все больше. Прозвучали поздравления и от имени руководителей Гатчинского района.

Теплые слова в адрес виновников торжества говорили их первые учителя, классные руководители, родители исполнили целый творческий номер. Всех повеселили первоклашки, прочитав юмористические стихи. Старшеклассники представили забавную инсценировку всей школьной жизни выпускников – с 1 по 11 класс.

Праздник получился веселым, динамичным. Все желали ребятам удачи на экзаменах, исполнения задуманного, оставаться такими же добрыми, честными и талантливыми – и не забывать родную школу. В ответном слове выпускники искренне благодарили своих любимых учителей и подарили каждому творческий номер.

Все поздравлявшие были единодушны: последний звонок – это новый жизненный этап, и у воспитанников Веревской школы есть все задатки, чтобы пройти его с честью.

…В этом году в Гатчинском районе – 1895 выпускников 9-х классов и 654 11-классника. Всего в районе 64 претендента на получение аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении».

Екатерина Дзюба