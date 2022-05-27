Конфликт выбора

По данным последнего опроса ВЦИОМ, только 4 процента (!!!) родителей поддерживают выбор своих детей. И кто прав? Большинство или меньшинство? Психологи, особенно те, кто ведёт практику и часто имеет дело с людьми неуспешными, разочаровавшимися в жизни, утверждают, что именно родители мешают своим сыну или дочери сделать правильный выбор. Почему? Давайте разбираться.

Начнём с типичных ошибок, которые допускаются и старшими, и младшими во время обсуждения профессионального будущего школьного выпускника. Первая – это категоричность, жесткость суждений, когда ни одна из сторон не хочет аргументировать свою позицию и не желает выслушивать доводы оппонента. В этом случае старшие говорят: «Будешь поступать туда-то, мы так решили», а младший возмущается и действует от противного: «По-вашему не будет, пойду туда-то, потому что хочу». Психологи считают, что в таких важных спорах нужно обсуждать свой выбор с другими и приводить аргументы в свою защиту.

Идём дальше. Он привёл свои аргументы, сказал, что давно мечтает об этом колледже и той специальности, что там дают. А родители убеждают его в том, что эта профессия не позволит зарабатывать деньги. Кроме того, мы все знаем, что сегодня на студенческую стипендию не проживешь, что общежитие есть не при каждом колледже (вузе), и этот факт означает, что у родителей есть весомый контраргумент. Если ребёнок поступает туда, куда они скажут, он получает дополнительное финансирование, в том числе и на съемное жилье, а если нет – то и финансы ему не обещают.

Главная ошибка родителей заключается, по мнению экспертов, ещё и в том, что они требуют от детей окончательного решения – прямо «на всю жизнь», забывая о том, что, во-первых, в 17 лет подросток в состоянии выбрать только направление обучения; во-вторых, сегодня образование непрерывное, а, в-третьих, – в современном мире при его скоростях и развитии технологий, появлении новых отраслей знаний люди меняют профессию неоднократно.

Практический совет психологи дают такой: задайте своему чаду примерно такие вопросы:

- Где ты будешь работать после окончания колледжа (вуза)?

- Что тебя в этом привлекает?

- Какие есть смежные области?

- Где полученные тобой знания могут ещё пригодиться?

- Кого из профи в этом направлении ты знаешь?

- Кому хочешь подражать?

По каждому услышанному аргументу вы задаёте уточняющие вопросы, и таким образом, возможно, вы поймете устремления своего подростка и, вполне вероятно, найдете какие-то точки соприкосновения с его позицией. Это же понятно, что подростку намного легче поступать, если он чувствует поддержку и ободрение родителей. К сожалению, многие взрослые, оказавшись в этой ситуации, этого либо не понимают, либо забывают, что доброе слово даёт веру в себя и увеличивает шансы в достижении цели. Некоторые понимают это с опозданием... в год.

Сотрудники приёмных комиссий и деканатов могут рассказать вам сотни историй, когда юноши и девушки, не доучившись, либо забирают документы, чтобы «перепоступать», либо оформляют перевод в другой вуз. Они понимают, что «ниша», выбранная по настоянию родителей, - это не для них, «не греет», не соответствует их способностям, устремлениям и т.д.

Некоторые родители на этом этапе соглашаются признать свою ошибку и позволяют ребёнку поменять колледж или вуз. Другие же решают «руководить» до конца – до получения диплома. В этом случае у их уже взрослого чада возникают другие проблемы. Человек начинает мучиться в профессии, отбывать повинность. Вы хотели бы лечиться у такого врача? Жить в доме, спроектированном такого рода архитектором?

С неуспешными, несчастливыми людьми имеют дело практикующие психологи. И разбираясь в паутине проблем депрессии, они находят её главную причину: выбор профессии по указанию родителей, а вместе с ним и потерю личной ответственности за свою жизнь.

...Человек повзрослел, набрался сил и решил уйти из профессии, освоив новую. Какая реакция родителей наиболее частая? – Осуждение, паника. А как вы думаете, готов ли выросший ребёнок, постигший неудачу, но сумевший её преодолеть, к откровенному душевному разговору с родителями, которые так и не приняли его решение и выбор? Я сильно сомневаюсь, как, впрочем, и психологи.

Ориентиры, которые сегодня предлагают эксперты – это родительская помощь (ключевое слово – помощь) в выборе профессии, который ребёнок должен сделать сам. Мысль о ней, её представление должно формироваться в ЕГО голове, поскольку это его жизнь.

Так как же правильно? Какой алгоритм хорош? Когда нужно начинать профессиональную ориентацию детей? Оказывается, уже с 10 лет.

«До 12 лет, – как считают психологи, – главная задача родителей – показать ребенку разнообразие профессий. Сегодня для этого существует огромное число вариантов: кружки, интерактивные музеи, онлайн-образование. Ни в коем случае нельзя ругать ребенка, если он начинает что-то и бросает, так как для этого возраста важна широта картины, поиска, чтобы узнать и попробовать как можно больше. И если ребёнку не интересно, и он бросил какое-то занятие, переключился на другое – так тому и быть.

Как тут не вспомнить недавнюю публикацию «Гатчинской правды» о многочисленных кружках в Доме пионеров, которые дети посещали по собственному выбору и бесплатно.

Как правило, к 12 годам выявляются 2-3 интересных ребенку направления. Хорошо, если подростку повезёт, и он найдет для себя человека (это д.б. значимый взрослый, но не родители), который станет ему своего рода путеводителем, гидом в профессии.

В период 12-16 лет, в возрасте протеста, главный авторитет для подростка – значимый взрослый. Вот в поиске такого сильного взрослого и будет в данный момент заключаться помощь папы с мамой. Это может быть родственник, преподаватель, тренер...

Недавно мне знакомый физик рассказывал, что был хулиганистым подростком и учился так, чтобы не вылететь из школы, но преподаватель физики настолько интересно рассказывал, что школьники-хулиганы слушали его с удовольствием и на это время объявляли мораторий на проведение всяческих агрессивных акций. Итог этого «физического явления» налицо: со мной беседовал успешный ученый, который поступил на физмат, благодаря харизматичному учителю.

...В 16-17 лет подросток уже понимает, чего он хочет, и в этом случае ему надо помочь с выбором вуза, деньгами и жильём. Если же заглянуть в ближайшее будущее, то для него нужны профессии, связанные с робототехникой, IT и программированием, инновационной медициной, искусственным интеллектом и – да – сельским хозяйством.

Ирина Владимирова





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