Хранителю вечности благодарные потомки

Вся жизнь Анны Ивановны Зеленовой была связана с Павловском и Санкт-Петербургом. В 28 лет она возглавила работу по эвакуации музейных коллекций из Павловского музея в глубь страны и последней ушла из окруженного фашистами пригорода в Ленинград, причем пешком, так как свободное место на машинах предпочла отдать под вывоз последних музейных предметов. Потом работала в блокадном городе, в Исаакиевском соборе, вместе с коллегами из других дворцов-музеев.

Эта небольшого роста, хрупкая, с проблемами здоровья молодая женщина взвалила на себя труднейшее дело по восстановлению разрушенных, разграбленных дворцов и парков, сохранив их для мировой культуры.

В феврале 1944 года Анна Ивановна вновь была назначена директором Павловского музея. В отличие от других музеев ей удалось отстоять дворец от размещения в нем посторонних организаций и в труднейшие послевоенные годы добиться постоянного финансирования на реставрацию. Ею были разработаны методики восстановительных работ по дворцу и парку, и при ней в Павловске родилась настоящая школа реставрации, которую прошли все послевоенные музейщики и реставраторы. Директор Зеленова жила по принципу: «Я отвечаю за все!»

В результате уже в 1958 году Павловский дворец первым в пригородах Ленинграда вновь открыл свои двери для посетителей, а в 1970-м был полностью завершен комплекс послевоенных реставрационных работ во дворце.

Идея установки памятника легендарному директору обсуждалась много лет. Так, в 2007 году мне удалось побывать на первой выставке проектов памятника разных авторов. Среди них был и проект скульптора В.Э. Горевого. Однако тогда и позже ни один вариант не был утвержден, также оставалась проблема денег на изготовление памятника и места для его установки. Ранее даже закладной камень появился в другом месте.

В послевоенном Павловске директора Зеленову знали почти все горожане. Семью Анне Ивановне заменил не только коллектив музея, но и жители Павловска. Поэтому не случайно инициативу увековечивания памяти легендарному директору и человеку подхватило «Общество любителей Павловска», начав сбор пожертвований на памятник.

Автором скульпторы стал заслуженный художник РСФСР, академик РАХ Владимир Эмильевич Горевой, который в 1970 году окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, а также мастерскую скульптуры профессора М.К. Аникушина.

Среди более ста его работ многие посвящены известным историческим личностям, таким как император Петр I (1971 г.,

г. Приозерск), императрица Екатерине II (г. Пушкин), императрица Мария Александровна

(2010 г., г. Сан-Ремо, Италия), адмирал Ушаков (2013 г., г. Кронштадт), композитор П.И. Чайковский (2010 г., Италия). Также по его проекту был создан памятник императору Павлу I во дворе Михайловского замка на Фонтанке в С.-Петербурге (2003 г.). Владимир Эмильевич принимал участие и в реставрации Храма Спасителя в Москве.

К сожалению, скульптор не дожил до дня установки памятника А.И. Зеленовой, но еще при жизни отказался от авторского гонорара, подарив свою работу городу. Его вдова Тамара Карамышева в свою очередь безвозмездно передала права на изготовление монумента общественной организации «Красивый Павловск».

И в память о мастере над завершением памятника работали ученики Горевого - Андрей Мартьянов и Рустам Игамбердиев.

Многое Анну Ивановну связывало с Гатчиной. В нашем городе родилась ее мать в семье краснодеревщика Тимофея Платонова, который, по преданию, изготовил катальную горку в Арсенальном зале Гатчинского дворца по заказу Александра III.

В блокадном Ленинграде в Исаакиевском соборе Анна Ивановна работала вместе с хранителем Гатчинского дворца-музея Серафимой Константиновной Балаевой и научным сотрудником Ириной Константиновной Янченко, сохраняя последние вывезенные из дворцов музейные предметы. А августе 1943 года Ирина Константиновна погибла во время артобстрела на Невском проспекте. Зеленова с трудом отыскала коллегу в морге Куйбышевской больницы и похоронила.

Именно А.И. Зеленова была инициатором восстановления Гатчинского дворца, включив здание в 1966 году в перечень «памятников подлежащих изменению непрофильного использования», и через несколько лет направила в Гатчину для воплощения этой тогда почти невыполнимой задачи свою ученицу А.С. Елкину.

После преждевременного и драматического ухода из жизни своей обожаемой наставницы Аделаида Сергеевна сделала все возможное, чтобы сохранить память о Зеленовой. Именно она предложила на могиле Анны Ивановны поставить мраморную колонну по образцу парковой колонны «Конец света». В 2005 году ею была написана книга «Сделай это для меня» об Анне Ивановне по материалам личного архива Зеленовой, а в Павловском дворце создан мемориальный кабинет легендарного директора. И 28 февраля 2013 года в Петербургской академической Капелле состоялось торжественное заседание, посвященное 100-летию Анны Ивановны Зеленовой. Конечно, Аделаида Сергеевна мечтала о памятнике Анне Ивановне в Павловске работы Владимира Эмильевича Горевого, который ей понравился.

Памятник установлен в сквере перед зданием бывших конюшен Образцового кавалерийского полка рядом с Чугунными воротами, напротив одного из входов в Павловский парк. Высота отлитой в бронзе скульптуры -

2 м, гранитного пьедестала -

1,5 м. Он удивительно органично вписался в окружающий пейзаж на фоне старых городских зданий и зелени берез.

Скульптор представил Анну Ивановну молодой девушкой, сидящей на библиотечной лесенке, возможно, в знаменитой библио-теке Росси Павловского дворца, где находилось старинное книжное собрание. Изящная женская фигурка на высоком пьедестале вызывает ощущение легкости, возвышенности, одухотворенности, человечности и одновременно упорства, необходимого в достижении целей.

Именно такой всегда была Анна Ивановна, несмотря на возраст, трудные времена, и такой помню ее я.

Валентина Федорова,

ветеран труда ГМЗ «Гатчина»