Пушкинский праздник приглашает!

На пресс-конференции в администрации Гатчинского района подтвердили: праздник пройдет на нескольких площадках – в Кобрино, Суйде и Гатчине, где интересные мероприятия запланированы на целый день.

В Приоратском парке

В Гатчине гостей праздника ждет традиционный карнавал с участием делегация из всех поселений Гатчинского района. Режиссер действа – Сергей Хацкевич. Сбор участников карнавала – на площадке у Гатчинского ДК. Принять участие в костюмированном шествии могут все желающие. Карнавальное шествие стартует в 11 часов и пройдет по ул. Чкалова от д.66 до д.5. На это время автомобилистам нужно будет спланировать объезд: улица Чкалова будет перекрыта.

В 11.30 в Приоратском парке на сцене у Водонапорной башни начнется театрализованное действие и концерт, в котором примет участие актер театра и кино Антон Макарский.

В 14 часов на сцене у Водонапорной башни Выборгский театр «Святая крепость» покажет кукольный спектакль «Уроки для Красной Шапочки». В концертной программе примут участие эстрадный ансамбль казачьей песни «Казачья Русь» и ансамбль песни и танца «Хохлома».

Также с 14 часов на территории вокруг Водонапорной башни развернутся интерактивные площадки. Можно будет принять участие в мастер-классах по изготовлению народных кукол, игре на русских народных шумовых инструментах, росписи деревянных лошадок, матрешек и ложек, плетению венков и каллиграфии. А представители академии Штиглица обучат изготовлению тематических гравюр. Праздничное настроение создадут скоморохи, ростовые куклы, которые будут вовлекать юных гостей в различные потешные игры и забавы.

На берегу озера Филькино развернется детский кинотеатр, где покажут мультфильм «Сказка о царе Салтане», фильм по этому же произведению и другие мультфильмы. Показы пройдут с 14 до 18 часов.

Желающие погрузиться в историю Приоратского парка смогут принять участие в увлекательном путешествии – квесте по истории парка, разгадать тайны и загадки его создания и найти важный исторический документ, который был утерян управляющим Гатчинского Дворцового правления Ф.И. Люце. Подсказки коменданта помогут найти все ответы и разгадки. Принять участие в необычной экскурсии можно будет с 14 до 17 часов. Участие бесплатное. Регистрация – в группе Паркового агентства в ВКонтакте.

С 15 до 17 часов на берегу Черного озера развернется выездная библиотека «Читаем Пушкина». Проект реализуется совместно с Межпоселенческой центральной районной библиотекой имени А.С. Пушкина, он даст старт акции буккросинга, в рамках которой в Приоратском парке к празднику будут установлены книжные шкафы для народного обмена книгами.

В 18 часов в Приоратском парке на берегу Черного озера Симфонический оркестр Ленинградской области представит оперу Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» в двух действиях. Главные партии исполнят солисты Мариинского и Михайловского театров, а также солисты Государственной филармонии для детей и молодежи Санкт-Петербурга. Художественный руководитель – Михаил Голиков. Режиссер-постановщик – Александра Победоносцева.

Поэтический сквер

Для любителей поэзии в 14 часов в Поэтическом сквере Гатчины на пр. 25 Октября развернется «Поэтический СКВЕРный фестиваль». Основным содержание фестиваля будет исполнение произведений Пушкина и других поэтов о Пушкине и пушкинских местах Гатчинского района – Батово, Суйде, Кобрино, Рождествено, Выре.

В гостях у няни Пушкина

В деревне Кобрино участников Пушкинского праздника по традиции гостеприимно встречает «Домик няни Пушкина». В теплой душевной обстановке на территории музея пройдет праздничная программа «В гостях у нянюшки». Начало действия в 14 часов.

Ночь. Суйда. Пушкин.

Усадьба «Суйда» приглашает на иммерсивное шоу «В лесах, во мраке ночи праздной...» Встреча зрителей состоится в 22.45 у музея-усадьбы «Суйда». Опаздывать нельзя. Участники шоу распределятся на группы, которые при поддержке помощников будут следовать маршрутам все глубже и глубже в природный массив.

Гости окажутся на территории лесопарковой зоны за прудом в усадьбе Суйда, поэтому рекомендуется взять закрытую и теплую одежду, удобную обувь, дождевик, средство от комаров.

Как отметил режиссер иммерсивного шоу Сергей Хацкевич, действие развернется в нескольких эпохах и отразит значимые события, предшествующие становлению великой Пушкинской эпохи: Петровские победы и сражения, пора Абрама Петровича Ганнибала и, конечно, век творца - А.С. Пушкина. Погружение - это именно то, что происходит с участником иммерсивного шоу, когда зритель из свидетеля превращается в соучастника происходящего и вместе с героями проживает почти 150 лет за несколько часов действия.

Ночное шоу завершится памятным ритуалом, посвященным Великому Поэту.

Для тех, кто не сможет добраться самостоятельно, Информационно-туристский центр Гатчинского района организует бесплатный трансфер и экскурсионное сопровождение группы. Сбор - 4 июня в 21.45 по адресу: г. Гатчина, Госпитальный пер., д.1 (здание администрации). Количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная запись. Телефон ИТЦ – 8(81371)200-60, 8-911-170-95-42.





Татьяна Можаева

Фото из архива 2019 года