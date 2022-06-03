Область начала заготовку кормов

Кормовыми культурами – однолетними и многолетними травами – занято порядка 70% посевных площадей региона. В течение сезона аграрии до 4 раз скашивают травы и производят для сельскохозяйственных животных силос, сено, сенаж, зерносенаж. Качественные корма позволяют региону показывать лучшие в России результаты по производству молока, мяса яиц.

В этом году аграриям предстоит убрать кормовые культуры с площади почти 160 тыс. га, заготовить по 31 центнеру кормов на одну условную корову.