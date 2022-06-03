Область начала заготовку кормов
В сельскохозяйственных предприятиях региона начались главные полевые работы ― заготовка кормов. Первыми к работе приступили кормозаготовительные отряды хозяйств «Любань», «ПЗ Агро-Балт», «Кобраловский». Уже скошено 227 га угодий, заготовлено 1,2 тыс. тонн силоса.
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Кормовыми культурами – однолетними и многолетними травами – занято порядка 70% посевных площадей региона. В течение сезона аграрии до 4 раз скашивают травы и производят для сельскохозяйственных животных силос, сено, сенаж, зерносенаж. Качественные корма позволяют региону показывать лучшие в России результаты по производству молока, мяса яиц.
В этом году аграриям предстоит убрать кормовые культуры с площади почти 160 тыс. га, заготовить по 31 центнеру кормов на одну условную корову.
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