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Область начала заготовку кормов

В сельскохозяйственных предприятиях региона начались главные полевые работы ― заготовка кормов. Первыми к работе приступили кормозаготовительные отряды хозяйств «Любань», «ПЗ Агро-Балт», «Кобраловский». Уже скошено 227 га угодий, заготовлено 1,2 тыс. тонн силоса.

Рубрики:  Сельское хозяйство

Кормовыми культурами  – однолетними и многолетними травами – занято порядка 70% посевных площадей региона. В течение сезона аграрии до 4 раз скашивают травы и производят для сельскохозяйственных животных силос, сено, сенаж, зерносенаж. Качественные корма позволяют региону показывать лучшие в России результаты по производству молока, мяса яиц.   

В этом году аграриям предстоит убрать кормовые культуры  с площади почти 160 тыс. га, заготовить по 31 центнеру кормов на одну условную корову.