Гатчинские экоактивисты обменялись опытом

Первая рабочий блок слёта был посвящён проектам по организации уборок. Команда РОО «Токсовские озера» рассказала о своём опыте и об экологическом портале Всеволожского района Ленинградской области, актуальность которого на данный момент поддерживается только волонтерскими силами. На портале можно найти информацию о об экологических и природоохранных инициативах, о проблемах и путях их решения, о действиях ответственных за экологическую обстановку структур. Представители АНО «Экологические добровольческие проекты» рассказали о своих проектах «Охота на колеса» и «Механик.РСО» и как можно подключится к мероприятиям проекта в разных районах области. Клубом приключений поделился опытом и панами по организации велоуборок.

Команда «Чистых игр» провела обучение по проведению уборки в игровом формате. Участники не только узнали, как организовать игры в своем населенном пункте, но и собрали 229 кг мусора на берегу Кавголовского озера.

Во время второго рабочего блока участники поделились опытом наглядного экологического просвещения для разных аудиторий. Так, представители Мусора.Больше.Нет в СПб и ЛО рассказали об экологической викторине «О, да, вторсырьё», который можно использовать в учебных учреждениях и общественных пространствах. Представители проекта «Крышечки ДоброТы» поделились успехами проекта и подсказали, как присоединится к проекту даже в самом отдаленном населенном пункте Ленинградской области. Все действующие пункты приёма крышечек можно найти на карте. Команда из Соснового бора поделилась опытом создания стрит-арта на экологическую тематику. Также участники познакомились с опытом проведения Экодворов в СПб и ЛО, создания фестивальных игр из вторичного сырья, организации волонтерских экскурсий на предприятия по переработке.

Далее участники слёта обсудили проекты, направленные на популяризацию раздельного сбора. Команда РазДельного Сбора.Гатчина поделилась опытом проведения акции «Редкая фракция», акции по сбору обложек и ручек «Сдавай-ка!» в Гатчинском районе и планами по организации благотворительного забега «Зелёный город». Представители «РазДельного Сбора» рассказали о внедрении раздельного накопления отходов в садоводствах, об опыте проведения акции в деревне Низовская Лужского района и о карте, на которой собраны все СНТ, жители которых хотели бы внедрить раздельный сбор в этом году. Добавить садоводство на карту можно, заполнив анкету. Сезонную акцию по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев «Ёлки, палки и щепа» представила команда из Киришей. Также активисты из похвастались открытием экоцентра ZERO в Киришах. Команда Соснового бора поделилась опытом создания и планами использования мобильного фестивального пункта приёма «Зеленый берег». Руководитель пункта приёма «Точка возврата» в Аннино обозначил основные моменты для конструктивного взаимодействия активистов и заготовительного бизнеса в Ленинградской области. Участники также упомянули и дружественных заготовителях «Всевэкоцентр» во Всеволожске и «Зелёном Леще» в поселке Песочное Выборгского района ЛО.

Также участники познакомились с проектами по предотвращению образования отходов. Команда Гатчины поделилась одной из популярных активностей в своих социальных сетях — «Субботний обмен», опытом проведения вещеворота в Кобрино Гатчинского района, а также акцией по обмену растениями «Вершки и корешки».

Команда Соснового бора рассказала о проекте «Свопсбор». Представитель Greenpeace поделилась информацией о проекте Пластиквотчинг, направленном на выявление основных типов пластикового мусора, инструкцией от том, как присоединиться к проекту, и отчетом о реализации проекта в 2020 году. Также участники узнали о проекте Refill, направленного на создание доступной инфраструктуры питьевой воды в свою бутылку, и о том, как добиться установки питьевого фонтанчика в своём городе.

Тема привлечения ресурсов ожидаемо вызвала большой интерес среду участников слёта. Представитель проекта «Экологическое развитие» из Ивангорода рассказала о том, как пройти путь от волонтера до основателя некоммерческой организации и как найти помощников на этом пути. Журналисты из Выборга представили проект Экологический ликбез и рассказали, как экоактивистам наладить взаимодействие со СМИ. Команда РазДельного Сбора.Гатчина поделилась опытом проведения фестиваля «Зеленый город», привлечением команды и партнеров. Также ребята поделились успешной реализацией проекта «Экологичный новый год», созданием артобъекта из вторсырья и организацией праздничного мероприятия.

На заключительной рабочей сессии участники слёта обсудили особо охраняемые природные территории Ленинградской области. Представитель дирекции ООПТ рассказала о том, какие виды заповедных территорий бывают и планах развития и о мобильном приложении «ООПТ ЛО», в котором можно ознакомится с экомаршутами и правилами посещения парков, заказников и других охраняемых территорий. Команда РОО «Токсовские озера» поделилась опытом создания ООПТ и организации экотуризма. Представитель проекта «Верхнеохтинская тропа» поделился опытом создания ООПТ для сохранения природной территории. Представитель Greenpeace поделилась опытом по отслеживанию и предотвращению изменений в законодательстве по ООПТ и информацией о просветительском канал «Лесного форума», инструкцию как присоединиться к контролю за незаконными санитарными рубками, как оборонять ООПТ от власти и бизнеса.

Завершился слёт экскурсией по памятнику природы «Токсовские высоты». За проведение экскурсии выражаем благодарность проекту «Токсово: секреты и тайны» — краеведческий, природоохранный, экотуристический, познавательный проект РООЗППГБОС «Токсовские озёра».

Мероприятие прошло в рамках проекта Сборка экоактивистов Ленобласти на средства гранта Губернатора Ленинградской области.