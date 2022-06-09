Практикумы в университетах: 9 школа воспитывает будущих ньютонов

Гатчинская школа № 9 активно развивает у ребят интерес к техническими наукам и уже много лет плодотворно сотрудничает с Санкт-Петербургским государственным университетом, Технологическим университетом, Гатчинским государственным институтом экономики, финансов, права и технологий.

Ученики «девятки» знают: физика – это не только сложная наука, но и невероятно интересный предмет, если заниматься им в университете с молодыми увлеченными преподавателями. Физико-математические классы посещают СПбГУ: слушают лекции по физике, выполняют лабораторные работы и проекты, выходя далеко за рамки школьной программы.

– У нас очень давние традиции по углубленному изучению физики, математики, биологии и химии, – рассказывает учитель физики Гатчинской школы № 9 Ирина Евгеньевна Кузьмина. – Еще в 60-е годы, когда школа только была основана, ее первый директор Петр Васильевич Булкин организовывал профильное обучение и устанавливал связи с различными вузами. И вот на протяжении многих лет мы в рамках сетевого взаимодействия общаемся с разными образовательными организациями Петербурга, которые помогают дополнять наши основные программы.

– Какие профильные классы будут в школе со следующего учебного года?

– В школе функционирует физико-математический класс, химико-биологический, филологический, и теперь есть технологический – класс инженерной направленности. Со следующего года начинает работать школьный кванториум. Дело в том, что у нас появился очень увлеченный педагог – Светлана Евгеньевна Кучер, она развивает дополнительное образование в направлении 3D-моделирования, робототехники. Кроме того, в технологическом классе преподается компьютерная графика, а это большая редкость в школах. В технологическом классе ребята фундаментально изучают черчение. Автор учебника, по которому занимаются дети, – Вера Андреевна Уханева, наш преподаватель.

– Расскажите, пожалуйста, о занятиях в университете.

– Связи с вузами мы уделяем особое внимание. Наши ученики, начиная с девятого физмат-класса (а в рамках летнего инженерного лагеря – с восьмого), посещают лекции, коллоквиумы, занятия на базе лабораторной экспериментальной площадки для школьников по направлению «физика» Научного парка Санкт-Петербургского государственного университета.

Этот Научный парк создан специально для школьников. Там очень хорошая площадка для проведения лабораторных работ, причем работы выполняются на таком оборудовании, которого, конечно же, нет в школах.

Лабораторные работы в университете – это не просто темы, которые мы проходим в рамках школьной программы. Эти лабораторные расширяют и углубляют базовые знания, полученные в школе. Там наши ученики на практике применяют теорию, которую мы изучили на уроках. Плюс в СПбГУ есть замечательные лекционные залы, и лекции проходят интерактивно: с ребятами общаются, отвечают на их вопросы, показываются эксперименты. То есть идет полное вовлечение школьников в процесс. И эту наглядность, эти эксперименты, подтверждающие теорию, невозможно переоценить с точки зрения усвоения материала.

– Какие темы по физике изучаются в университете?

– В этом году у девятиклассников были лекции с демонстрациями на тему «Кинематика», «Динамика», «Механические колебания и волны», «Электрические и магнитные явления». Десятый класс выполнял лабораторные работы по разным темам. Были затронуты и основные законы аэродинамики, и закон Кулона, и поверхностное натяжение жидкости, и мост Уитстона, и двигатель Стирлинга, и многое другое.

На базе лабораторной площадки на университетском оборудовании ребята выполняют проектные работы. Им выделяется руководитель. Общение с преподавательским составом университета, с аспирантами дает многое. Как правило, занятия с учениками проводят молодые преподаватели и аспиранты, и все они настолько «горят» наукой, так интересно и понятно преподносят информацию, что увлекают и заражают этим энтузиазмом ребят.

– А другие классы посещают вузы?

– Химико-биологические классы ездят в Технологический университет. Также мы сотрудничаем с межрегиональным вузовским клубом «Биос», и летом наши ребята из химико-биологических классов на базе этого клуба проводят эксперименты, занимаются проектной деятельностью.

Мы плотно работаем с гатчинским ГИЭФПТ, который проводит курсы профессионального мастерства для учеников 9-11 классов. На технологическом, агропромышленном, политехническом факультете, а также на факультете дополнительного образования ребята получают начальные навыки разных профессий: мастера отделочных строительных работ, продавца, слесаря, токаря, соцработника, бухгалтера, водителя, тракториста и других. Всего примерно полтора десятка курсов, рассчитанных на два-три месяца. По окончании обучения ребятам вручают сертификаты, которые дают преимущества при поступлении на эти факультеты. Это отличная возможность получить среднее профессиональное образование для тех, кто не склонен к наукам, но зато имеет золотые руки и может достичь высоких результатов в профессиональной деятельности.

Обеспечивают работу с вузами в рамках сетевого взаимодействия многие педагоги, но лидерами этого направления, безусловно, являются директор школы Н.С. Ковалёва, учителя И.Е. Кузьмина, Л.И. Бездольная, Л.А. Халтурина, М.В. Ершов. Результаты такой деятельности проявляются в учёбе, выборе образовательных маршрутов и будущей профессии, но главное – она раздвигает горизонты школьной жизни.

Екатерина Дзюба