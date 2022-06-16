Экопосуда из Ленинградской области

«Новые технологии позволяют сегодня создавать безопасную для экологии продукцию, и Ленинградская область, безусловно, поддерживает инвестиционный проект, призванный снизить нагрузку на окружающую среду. Важно, что инвестор для локализации выбрал Ивангород, где необходимо создание новых рабочих мест», ― сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Объем инвестиций в проект оценивается в 2,5 млрд рублей. На предприятии будет создано 250 рабочих мест, в планах запустить производство уже в 2023 году. Завод будет выпускать до 30 млн единиц продукции в месяц.

Компания использует технологии собственной разработки для создания экологически чистой биоразлагаемой посуды. При попадании посуды в окружающую среду в виде мусора, в результате разложения получается углекислый газ, углерод, песок и вода.

Компания «АЛен» с 2020 года занимается производством биоразлагаемой упаковки, посуды, медицинских изделий с 2020 года. Компания построила, ввела в эксплуатацию и развивала производство промышленной продукции в городах Керчь и Иркутск. Компанией принято решение о переводе производства и всех структурных подразделений в Ивангород Ленинградской области.