Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики

В Гатчине открылся новый бассейн «Атлантика»

Современный трехэтажный бассейновый комплекс на Аэродроме, на ул. Генерала Кныша уже вовсю принимает любителей спорта от мала до велика. Торжественное открытие состоялось 15 июня. В осмотре нового бассейна принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и руководители Гатчины Людмила Нещадим и Виталий Филоненко.

Рубрики:  Спорт