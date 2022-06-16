В Гатчине открылся новый бассейн «Атлантика»
Современный трехэтажный бассейновый комплекс на Аэродроме, на ул. Генерала Кныша уже вовсю принимает любителей спорта от мала до велика. Торжественное открытие состоялось 15 июня. В осмотре нового бассейна принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и руководители Гатчины Людмила Нещадим и Виталий Филоненко.
Рубрики: Спорт
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.