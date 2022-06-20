Область — в первой десятке инвестрейтинга

«Ленинградская область в этом году поднялась в национальном рейтинге инвестклимата, пусть на одну позицию, но мы занимаем стабильное место в десятке все последние годы. Во многом это связано с тем, что работают слажено как региональные, так и федеральные органы власти и ресурсоснабжающие организации», — прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

В частности, он привел в пример ускорение процедуры техприсоединения бизнеса к газу и реализацию реформы контрольно-надзорной деятельности. «Мы меняем философию. Задача не наказать и поймать, а предупредить и не допустить нарушения. Эта философия начала работать и действовать, и бизнес говорит «спасибо», — добавил Дмитрий Ялов.

Также по сравнению с прошлым годом у Ленинградской области улучшились позиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, времени по постановке на кадастровый учёт, по оценке процедур получения арендных площадей.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева в своем выступлении отметила, что Ленинградская область вошла в тройку регионов-лидеров по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Так, у региона улучшились позиции по оценке мер финансовой поддержки предпринимателей, консультационных услуг оказываемых малому бизнесу и доступности кредитных ресурсов для него.

В 2021 году Ленинградская область занимала 10 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, в 2020 — 13 место.