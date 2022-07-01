Добыча криптовалюты принесла ущерб на 8,5 миллионов

24-го июня Гатчинским следственным управлением возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере. В полицию обратился житель Петербурга – генеральный директор компании. Он заключил договор о предоставлении услуг по временному размещению оборудования для майнинга и добычи криптовалюты с малознакомым гражданином – Вадимом Б. Криптовалюту планировалось добывать в Тайцах, в доме № 24 на Санаторской улице. Через две недели обнаружилось, что оборудование по данному адресу отсутствует. Пропали 18 вычислительных процессоров по 200 тысяч каждый, 26 процессоров по 150 тысяч и еще четыре процессора стоимостью по четверть миллиона. Итого, на восемь с половиной миллионов рублей. Одни убытки вместо майнинга…