«Счастлив быть снова дома!..»

- Мы получили сообщение от московского коллекционера Михаила Маликова, – рассказывает главный хранитель музея-заповедника Елена Ефимова. – Он предлагал приобрести для Гатчинского дворца-музея на аукционе портрет великого князя Александра Александровича в юности. В начале февраля 2022 года Аукционный дом «Antiqon» в Риге выставил на продажу лот «Сергей Константинович Зарянко. Портрет царя Александра III». Холст на фанере, 62 на 54 сантиметра. Цена – 15 тысяч евро.

…Михаил Маликов прислал фотографию портрета, и сотрудники музея, конечно, заинтересовались. Меценат приобрел картину, и 21 февраля портрет пересёк границу России. Как позже объяснит Михаил Константинович, полотно он выкупил специально для того, чтобы преподнести в дар Гатчинскому дворцу. Как известно, в любимой резиденции Александра III не сохранилось ни одного живописного портрета, где он был бы изображён в юности, ещё до того, как стал императором и даже наследником престола.

Со словами «Александр Александрович возвращается домой!», 20 мая Михаил Маликов передал портрет в дар дворцу. В тот момент никто не подозревал, насколько точной оказалась эта фраза…

В ходе научной конференции 30 июня в театральном зале дворца старший научный сотрудник научно-фондового отдела дворца-музея, хранитель фонда живописи Айсулу Шукурова рассказала о чудесной находке:

- В свое время Министерство культуры РФ сделало большой сводный каталог утраченных и похищенных во время войны музейных ценностей. И все музеи-заповедники окрестностей Петербурга принимали участие в этой работе. Есть в этом каталоге и полный список утраченных предметов Гатчинского дворца. Одной из строчек в списке потерь значился портрет великого князя Александра Александровича кисти Сергея Зарянко, 1870 год.

Портрет, выкупленный на рижском аукционе, поступил к нам в не очень хорошем состоянии. Там были следы разрывов, царапины, трещины, утрата красочного слоя. Холст был наклеен на картон, и в ходе реставрационных работ надо было отделить авторский холст от картона. И тут в ходе реставрационной операции мы увидели на тыльной стороне холста сохранившийся очень характерный номер, нанесенный голубой краской, с латинской буквой G – инвентарный номер Гатчинского дворца-музея 1920-х годов.

Я посмотрела опись инвентаризации 1938-40-х годов и увидела, что этот номер соответствует портрету великого князя Александра Александровича, который до войны экспонировался в кабинете его матери – императрицы Марии Александровны. Этот портрет хорошо виден на довоенных фотографиях. На этом портрете Александру около 20 лет. На противоположной стене кабинета висел портрет его старшего брата Николая – на тот момент наследника престола.

Знаменитая фраза Александра III о Гатчинском дворце, которую он писал в своих дневниках: «Счастливы быть снова дома», обретает новый смысл. Это большая радость, что я могу вычеркнуть эту строчку из списка потерь. Портрет будет восстановлен, и мы сможем его выставлять.

…Символично, что портрет нашелся в год, объявленный в Гатчинском дворце Годом императрицы Марии Фёдоровны – супруги Александра III. 26 ноября исполнится 175-лет со дня рождения императрицы.

А комнаты семьи императора Александра III во дворце ждет реставрация. Тем, кто хочет увидеть интерьеры, следует поторопиться: экспозиция будет работать до 17 июля, после чего комплекс жилых комнат семьи императора закроется на реставрацию. Работы займут не один год.

- Сейчас только несколько помещений антресольного этажа, где жил Александр III с семьей, сохраняют свою историческую планировку, – говорит главный хранитель музея-заповедника Елена Ефимова. – Например, мы сейчас находимся в одной из уборных Александра III, но здесь представлен кабинет Ксении Александровны. После реставрации все исторические объемы будут воссозданы и, соответственно, интерьеры комнат членов семьи императора займут свои исторические места. Мы хотим восстановить историческую правду, чтобы все экспозиции находились в своих помещениях. Будет восстановлена стена, отделявшая коридор от анфилады комнат. Стены антресольного этажа, которые сейчас просто окрашены, при императоре были обтянуты бархатом, ситцем, обоями – это все предстоит воссоздать.

Реставрация всего комплекса комнат семьи Александра III начнется 1-го августа. Есть проект воссоздания всех комнат. Предположительно, работы продлятся 2-3 года. На время реставрации часть экспонатов дополнит экспозицию Арсенального зала, Приоратского дворца, остальное будет храниться в фондах. Так как после реставрации комнат станет больше, понадобится больше предметов для экспозиции. Что-то к этому времени будет отреставрировано, что-то надо возвращать обратно из других музеев. Сейчас в экспозиции в комнатах Александра III есть и мемориальные предметы, например, столик для рукоделия Ксении Александровны.

Также с 1 августа начинается реставрация комнат императора Павла I, в связи с чем часть дворца будет перекрыта. Как рассказала заведующая научно-фондовым отделом музея-заповедника Александра Фарафонова, личные комнаты императора Павла I – это сердце Гатчинского дворца XVIII века. Последний раз посетители заходили сюда 22 июня 1941 года.

- В советское время эти помещения частично были перестроены, добавлены стены, которые предстоит снести. Очень долго велись научно-исследовательские работы. В отличие от парадных залов, личные комнаты были обставлены значительно проще и, что особенно важно, здесь были предметы, памятные Павлу Петровичу. Многие из них сохранились, некоторые сейчас находятся в других музеях и, мы надеемся, что они вернутся на свое место.

В овальном кабинете Павел I занимался важными делами. В этот же комплекс помещений входил и башенный кабинет Павла I. Там всегда хранилась его библия. Она дошла до наших дней и займет свое историческое место.

…В числе реставрируемых помещений – нижняя тронная Павла I, предназначавшаяся для более камерных аудиенций. Сейчас она перегорожена стеной, появившейся при советской перепланировке, и представляет собой ничем не примечательный проход на первом этаже дворца. После реставрации мы впервые за несколько десятилетий увидим комнаты императора Павла I не на картинах Гау, не в виде временной экспозиции, а такими, какими они были во времена своего царственного владельца. Надо только еще немножко подождать…

Екатерина Дзюба