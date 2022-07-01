В поликлиниках не будут спрашивать бумажный полис

Дело в том, что сегодня у каждого бумажного полиса ОМС есть электронный дубликат, который представляет собой уникальную электронную регистровую запись о человеке, поэтому носить бумажный документ с собой граждане теперь могут по своему желанию.

Такое нововведение создаст условие для увеличения доступности плановой и неотложной помощи, так как избавит от бюрократических издержек, в том числе при потере документа, считают во Всероссийском союзе страховщиков.

Планируется, что постепенно электронный полис ОМС вытеснит бумажный. Так, с начала этого года он уже автоматически оформляется на всех новорожденных. Родителям не требуется для этого никуда обращаться. Документ приходит в личный кабинет на портале госуслуг к матери ребенка. Первая страховая организация назначается территориальным ФОМС, который распределяет новых застрахованных граждан пропорционально между всеми страховыми медорганизациями в регионе. В дальнейшем при желании мать может поменять страховщика.

Для взрослых пока остается заявительный порядок оформления полиса ОМС. Например, обратиться за ним придется самостоятельно человеку, который недавно получил российское гражданство. Заявление подается в электронном виде на портале госуслуг или в МФЦ. Также гражданин может самостоятельно выбрать страховую организацию. В этом случае ему необходимо одновременно с заявлением о включении в единый регистр застрахованных лиц предоставить еще одно - о выборе страховой медорганизации. Если гражданин не определился со страховщиком, то его назначит территориальный ФОМС.

Полис обязательного медицинского страхования подтверждает право на бесплатную медпомощь по всей России. По нему можно проходить медосмотры, ложиться на операции, лечиться в стационаре, наблюдаться во время беременности и родов. Документ дает право бесплатно сдавать анализы, делать ЭКО, лечить онкозаболевания, получать необходимые лекарства, уточнили в ФФОМС.

Елена Манукиян

«Российская газета» https://rg.ru/2022/06/30/v-poliklinikah-ne-budut-sprashivat-bumazhnyj-polis.html