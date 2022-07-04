Где 5 июля отключат свет в Гатчинском районе
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии 5 июля в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
05.07. 2022 с 09:00 до 18:00
Вырицкое ГП:
п. Порожек.
05.07.22 09.00-18.00
Большеколпанское СП
д. Большие Колпаны, ул. Первой Семилетки
05.07.22 09.00-18.00
Кратковременное отключение потребителей в начале и по окончанию работ для подключения РИСЭ.
д. Большие Колпаны
ул. Садовая, Казначеева, ДК, школа, детский сад, магазин "Магнит"
05-07-2022 10:00-16:00
Пудомягское СП
д. Вярлево,
д. Лукаши, ул. Заводская, ул. Дорожная
05-07-2022 09:00-18:00
Сиверское ГП
Белогорка СНТ "Зеленая Гора"
05.07.22 09.00-18.00
Новосветское СП
п. Новый Свет, д.100-113
05.07.22 09.00-19.00
Сусанинское СП
д. Мыза
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