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Где 5 июля отключат свет в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии 5 июля в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

05.07. 2022 с 09:00 до 18:00

Вырицкое ГП:

п. Порожек.

 

05.07.22 09.00-18.00

Большеколпанское СП

д. Большие Колпаны, ул. Первой Семилетки   

 

05.07.22 09.00-18.00

Кратковременное отключение потребителей в начале и по окончанию работ для подключения РИСЭ.

д. Большие Колпаны

ул. Садовая, Казначеева, ДК, школа, детский сад, магазин "Магнит"   

 

05-07-2022 10:00-16:00

Пудомягское СП

д. Вярлево,

д. Лукаши, ул. Заводская, ул. Дорожная 

 

05-07-2022 09:00-18:00

Сиверское ГП

Белогорка СНТ "Зеленая Гора"     

 

05.07.22 09.00-18.00

Новосветское СП

п. Новый Свет, д.100-113

 

05.07.22 09.00-19.00

Сусанинское СП

д. Мыза