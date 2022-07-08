Ленинградская область – за семью, любовь и верность

«В Ленинградской области свадьбы в День семьи, любви и верности становятся новой традицией. В этом году на регистрацию браков 8 июля подали заявления 169 пар. При этом 14 лет назад, когда праздник в России только-только зарождался, в этот день в Ленинградской области было зарегистрировано всего 24 брака. Действительно, это символично: одни пары выбирают это время из-за красивой даты, другие верят, что день заключения брака поможет создать прочный семейный союз», ― рассказала начальник Управления ЗАГС Ленинградской области Ольга Куликова.

Она также добавила, что органы ЗАГС в этот день работают допоздна, чтобы как можно больше пар молодоженов успели связать себя узами брака в эту памятную дата. Примечательно, что разводы 8 июля не рассматривают.

Согласно статистике ЗАГСа, больше всего решившихся на важный шаг молодоженов находятся в возрастной категории 40-49 лет. Однако 30 пар ленинградцев в первом полугодии заключили браки в возрасте 70 лет и старше.

Кстати, подавать заявления пары предпочитают в большинстве своем на личном приеме (2192 заявлений), и лишь треть доверила эту роль цифровым сервисам (977 заявлений).

В первом полугодии областными ЗАГСами зарегистрировано 5961 новорожденных ― из них 3036 мальчиков и 2925 девочек. С начала года в Ленинградской области зарегистрировано 69 двойняшек и две тройни. Популярными мужскими именами для новорожденных являются Александр, Артем и Михаил, женскими ― София, Полина и Дарья.