Женщины старше 40 лет установили новый рекорд рождаемости в России
Средний возраст, когда женщины становятся матерями, увеличился до 26 лет, сообщает Минтруд.
По данным ведомства, в последние годы в России средний возраст рождения первенца вырос с 25,5 года в 2015 году до 25,9 года в 2020 году, и в 2021 году при рождении первого ребенка у женщины составлял 26 лет.
При этом отмечается, что в России сформировался четкий тренд на увеличение рождаемости среди женщин в возрасте 40+: с 2007 года число рождений у них ежегодно росло в среднем на 8%, или на 2,5 тыс. детей. А в 2021 году число "поздних" рождений стало максимальным с 1990-х годов. Причем, как правило, такие дети оказывались не первенцами.
"Благодаря принятым мерам сформировался тренд на увеличение количества третьих и последующих рождений, которые за последние восемь лет выросли на треть. Возраст после 35-40 лет - традиционное время для рождения третьих и последующих детей", - объяснили эксперты.
Самыми же активными с точки зрения деторождения оказались женщины, которым в 2021 году был 31 год, - у них появились на свет 88,4 тыс. детей.
Ирина Углова
«Российская газета» https://rg.ru/2022/07/12/zhenshchiny-40-ustanovili-novyj-rekord-rozhdaemosti-v-rossii.html
Фото: Никита Митюнин