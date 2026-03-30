Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 31 марта

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 31 марта 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

31.03.2026 с 10:00 до 17:00

Вырицкое ТУ:

п. ж/д ст. Слудицы.

 

31.03.2026 с 10:00 до 18:00

Таицкое ТУ:

д. Малая Ивановка,

д. Старицы,

д. Большая Ивановка.  

 

31.03.2026 с 10:00 до 17:00

Большеколпанское ТУ:

д. Большие Колпаны (частично).   

 

31.03.2026 с 10:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

д Скворицы,

д. Ивановка дома 6, 7, 6а,

п. Терволово (2 раза по 30 минут).