Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 31 марта
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 31 марта 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
31.03.2026 с 10:00 до 17:00
Вырицкое ТУ:
п. ж/д ст. Слудицы.
31.03.2026 с 10:00 до 18:00
Таицкое ТУ:
д. Малая Ивановка,
д. Старицы,
д. Большая Ивановка.
31.03.2026 с 10:00 до 17:00
Большеколпанское ТУ:
д. Большие Колпаны (частично).
31.03.2026 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
д Скворицы,
д. Ивановка дома 6, 7, 6а,
п. Терволово (2 раза по 30 минут).
