СИМ-СИМ, закройся!

Сервис, мягко говоря, навязчив. Пешеходы спотыкаются о самокаты посреди тротуаров, брошенные СИМы мешают уборке улиц. Отдельная категория – дети и подростки, которые любят гонять по двое, пренебрегая правилами. И центр Гатчины – не исключение: Соборная тоже принадлежит самокатчикам. Администрация округа готовит ответные меры.

17 марта состоялось совещание под руководством заместителя главы администрации Гатчинского округа Ильи Носкова и при непосредственном участии замглавы окружной администрации Александра Супренка, так как наибольшую проблему расплодившиеся средства индивидуальной мобильности представляют для сферы ЖКХ и дорожного хозяйства.

Как доложил Никита Федоров – начальник сектора по благоустройству и обращению с отходами комитета ЖКХ, по поручению губернатора администрацией Гатчинского округа был подготовлен проект Порядка использования СИМ, чтобы в соответствии с этим порядком в дальнейшем заключить соглашение между администрацией и организациями кикшеринга.

Обещать – на значит выполнить

12 марта состоялась встреча между представителями администрации, Госавтоинспекции и двумя компаниями, предоставляющими в Гатчине электросамокаты на прокат. В ходе встречи рассмотрели проект порядка, обсудили ограничение скорости в центре города, места запрета использования СИМ на общественных территориях – таких как Соборная, сквер «Юность», ул. Гагарина, где ходят незрячие и слабовидящие граждане.

Представители кикшеринга приняли все условия, за исключением количества мест стоянки самокатов – «королевство маловато». Администрация пошла навстречу и предложила представить список, где компании кикшеринга желали бы разместить свои самокаты, а также провести совместно объезд города для осмотра и возможного согласования мест парковки СИМ. И главное: администрация акцентировала внимание «самокатчиков», что без подписания соглашения работу сервиса кикшеринга в этом сезоне начинать нельзя.

По словам чиновников, операторы согласились, пожали руки …и на следующий день – 13 марта – заставили весь город самокатами. А гатчинская администрация получила уведомление о том, что кикшеринг намерен завезти свои самокаты в город в период с 20 по 30 марта. В ответ было направлено категорическое возражение: город не готов, порядок не утвержден, соглашение не подписано. Компании кикшеринга пообещали подготовить какой-то ответ, а воз, точнее самокаты, и ныне там – разбросаны по всем улицам.

При этом гатчинцы повсеместно замечают, как на арендованных самокатах гоняют дети – по двое и даже по трое, которые не спешиваются на пешеходных переходах и проезжают на красный. По словам сотрудников администрации, компании, предоставляющие электросамокаты в аренду, ситуацию не контролируют. А для того, чтобы воспользоваться СИМ, много ума не надо: документы клиента и его фактический возраст сервис не проверяет. Понятно, что при наступлении весенне-летнего периода проблема детского дорожно-транспортного травматизма обострится, и покатушки на электросамокатах все только усугубят.

Боль УБДХ

Еще один аспект: самокаты создают помехи уборочной технике, которая принялась интенсивно чистить город после зимы.

Директор Гатчинского управления благоустройства и дорожного хозяйства Владимир Рящин прямо назвал самокаты «болью УБДХ»:

- В этом году весна – ранняя, но она еще не стабилизировалась, может пойти снег, и мы стараемся оперативно провести уборку. Самокаты нам мешают! Их поставили прямо в грязь, а если пойдет снег, и придется работать отвалами, механизаторы должны будут эти самокаты из-под отвала убирать? У нас 160 км тротуаров и 17 тысяч кв. метров общественных пространств, всю эту территорию мы стремимся убрать к 9 мая, а на перекрестках валяются самокаты…

Дорожная техника выходит на уборку в четыре утра. Компаниям кикшеринга предлагается до этого часа собирать свои раскиданные по городу самокаты, в противном случае в темноте это добро может быть просто сметено вместе с мусором. И почему, собственно, механизатор, выполняющий тяжелую и ответственную работу, должен заботиться о сохранности чужого брошенного имущества и подбирать самокаты на каждом перекрестке?

Пока вопросов больше, чем ответов

К сервису кикшеринга вообще много вопросов: кто проверяет возраст пользователей, который должен быть не меньше 14 лет, (рекомендовано – с 18), кто контролирует количество катающихся на одном СИМ, скорость и маршруты движения? Сейчас в этих вопросах полный хаос: скорость не измерить – слишком мелкая сошка, прохожие могут только возмущаться и фотографировать катающихся детей-нарушителей, но куда эти фото-факты отсылать? Кому предъявлять?

Однако, как было замечено на совещании, у самих агрегаторов техническая возможность контроля есть. Например, у некоторых крупных сервисов кикшеринга на самокатах стоят датчики, определяющие, сколько персон встало на СИМ – самокат не повезет двоих, регистрация пользователя производится только с определенного возраста, существуют ограничители скорости. Однако использование всех этих сервисов – дополнительные затраты, которых операторы, естественно, стараются избегать.

В итоге, для контроля деятельности «самокатчиков» в администрации Гатчинского округа планируется создать комиссию, в которую войдут представители органов муниципального контроля, комитета ЖКХ, Госавтоинспекции и других подразделений полиции. Как вариант борьбы с хаотичным разбросом самокатов по Гатчине предлагается эвакуация – по аналогии с эвакуацией транспортных средств, запаркованных в нарушение правил.

На совещании было принято решение в кратчайшие сроки утвердить и опубликовать Порядок использования средств индивидуальной мобильности, в том числе предоставляемых специализированными операторами в аренду для передвижения по территории общего пользования Гатчинского округа.

Областной закон нам в помощь

Проблема самокатов характерна не только для Гатчины. Этот вопрос так или иначе решается в разных районах Ленобласти, в Петербурге и по всей стране. Власти Кудрово, например, еще осенью прописали правила работы кикшеринга, кое-где полностью запретив у себя в городе электросамокаты.

Областной парламент тоже не оставил СИМы без внимания. С января 2026 года в Ленинградской области начали действовать новые правила использования средств индивидуальной мобильности, к которым относятся электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и прочее. Депутаты дополнили областной закон «Об административных правонарушениях» новой статьей 4.9-4, которая предусматривает штрафы за нарушение порядка при размещении на территориях общего пользования средств индивидуальной мобильности (в случае, если действия нарушителей не содержат составов иных административных правонарушений, предусмотренных КоАП). Для граждан установлен штраф в размере от 1000 до 3000 рублей; в отношении лиц, ведущих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, – от 5000 до 30000 рублей; а для юридических лиц (например, компаний по прокату) – от 10000 до 50000 рублей.

Штраф назначается за езду и парковку в неположенных местах, создание помех пешеходам или другие нарушения правил использования общественных пространств. Причем ответственность возложена и на клиентов кикшеринга, и на собственников СИМ. Парламентарии убеждены, что большинство жителей Ленобласти поддерживают эти санкции, которые, по сути, являют собой заботу о безопасности пешеходов и самих водителей самокатов, а также о городском благоустройстве и благополучии.

Екатерина Дзюба