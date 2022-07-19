«Зелёный» въезд в Вырицу или современная АЗС: что важнее?

По сообщению администрации Гатчинского района, «новая АЗС обеспечит жителей и гостей Вырицы высококачественным топливом. Она будет оснащена зоной отдыха и мини-маркетом, где автомобилисты смогут комфортно провести свободное время за чашкой чая или кофе, приобрести необходимые товары. Складской комплекс станет гарантией бесперебойного обеспечения поселения необходимыми продуктами, товарами, материалами и т. п.»

Эта новость вызвала неоднозначную реакцию у жителей Вырицы, потому что речь, по сути, идет о вырубке части лесного массива.

Вот что пишут по этому поводу местные жители в социальных сетях:

- «Наконец-то! Хорошей заправки давно не хватает в Вырице! Приближаемся к соответствию - «поселок городского типа».

- «К сожалению, строительство новых объектов - это практически всегда нарушение структуры почвы и уничтожение деревьев. Города не все на полях и степях возведены! Сейчас нужно думать не только о природе, не менее важны новые рабочие места и развитие бизнеса».

- «Я тоже очень буду рад заправке, но не в самом поселке и не за счет уничтожения последних зеленых участков в Вырице».

- «Заправку и склады нужно вынести за пределы жилой зоны. Это же очевидно. И правильно сказано выше - не ценой леса».

- «Я против размещения данных объектов на территории близ жилых домов и в зеленой зоне, посредством уничтожения леса. Это же дикость какая-то. В цивилизованных странах за такое предусмотрены жесткие уголовные наказания. Стройте в другом месте».

- «Теперь при въезде в Вырицу жители смогут насладиться видом грузовиков и складов вместо зелёной природы»...

- «...Неужели нельзя обойтись без очередной вырубки последних островков шикарного соснового леса? Большинство жителей категорически против вырубки этого участка леса. Сдвиньте подальше в сторону полей, где не будет необходимости рубить красивейшие сосны, которыми всегда славилась Вырица».

- «...Оставьте жителям Вырицы лес! Стройте АЗС в другом месте. Инфраструктура Вырицы - это её природа!»

- «Не трогайте наш лес! Не знаю ни одного человека, кто бы остро нуждался в складе и АЗС в Вырице. Тем более, что АЗС есть в непосредственной близости и на подъездах!»

Некоторые жители Вырицы усматривают в принятии решения о строительстве АЗС ряд нарушений. Схемы двух земельных участков, на которых предполагается строительство, были утверждены 16 августа 2021 года, а 17 августа 2021 года вступило в законную силу решение Ленинградского областного суда от 27 апреля 2021 года о признании Генерального плана Вырицкого поселения, утвержденного Советом депутатов Вырицкого поселения 25 июня 2014 года, недействующим. В старом Генеральном плане эти два участка относятся к зеленой зоне, и только в новом здесь предполагалось ведение промышленной деятельности.

Ответ администрации Вырицкого поселения на эти факты очевиден: никаких нарушений в принятии решения о застройке зеленой зоны нет.

Однако, вырицкая общественность снова волнуется и дискутирует. Жители подчеркивают, что они не против развития и прогресса, но такие перемены должны проводиться все-же с учетом их мнения и на основе общественного обсуждения, особенно, если речь касается зеленых лесных массивов — гордости и боли Вырицкого поселения.

В процессе дискуссии местные жители выдвигают и альтернативные предложения для мест новой застройки. Среди таких мест, например, заросшее поле на том же въезде в Вырицу или перекресток Виркино — Сусанино. Очень нуждается в АЗС направление Чаща — Новинка, где вообще нет заправки.

В современных условиях любое решение властей, касающееся благоустройства поселений, даже если оно выглядит правильным и хорошим, нуждается в прозрачности и возможности обсуждения с главными его благополучателями — местными жителями. Прозрачность и конструктивный диалог — важные гарантии успешного развития любой территории.

Юлия Лысанюк