На пьедестале – Фёдор Триколич

В главном старте спортивного сезона приняли участие 174 спортсмена из 31 региона страны. В их числе Федор Триколич – двукратный чемпион Паралимпийских игр, многократный чемпион мира и России, Заслуженный мастер спорта России.

По итогам забегов ленинградский спортсмен Федор Триколич стал победителем на дистанции 200 метров и серебряным призером на дистанции 100 метров.

«В целом прошло все хорошо, в чемпионате принимало участие много молодёжи, растет много новых спортсменов. Результаты немного хуже, чем на предыдущих стартах, но в целом местом доволен», - поделился впечатлениями Федор Триколич.