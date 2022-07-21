Сдаваться не собираемся: как бизнес Ленобласти осваивает новые направления экспорта

На шаг впереди

Вообще к сложившейся этой весной-летом ситуации Ленинградская область, как это бывало не раз, почти случайным образом подготовилась заранее. Еще в прошлом году Центр поддержки экспорта АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» (ЦПЭ) начал работать с новыми интересными и перспективными рынками для областных компаний.

«Исторически так сложилось, что у большинства наших компаний партнеры были именно европейскими. Поэтому им было эффективно, экономически целесообразно и главное интуитивно понятно работать именно с ними. Но для того, чтобы расширять географию поставок и увеличивать объемы экспорта, мы еще год назад задумались о том, чтобы открыть перспективы и возможности для наших компаний в других странах. Например, в странах ЕАЭС, Узбекистане, Арабских Эмиратах, странах Персидского залива, – рассказала Online47 генеральный директор Центра развития промышленности Ленинградской области Вера Штокайло. – К изменениям нас также подтолкнула ситуация с ковидом. Стало понятно, что нужно уходить в точечную проработку и по отраслям, и по группам стран, максимально перспективным для нас».

Сегодня, когда остро необходимо пересматривать рынки сбыта, именно эти направления становится ключевыми для ленинградского бизнеса. Интересны также Азербайджан, Турция и Китай, последний – особенно для пищевых компаний. Правда, несмотря на перспективы и огромный рынок, Китай пока не совсем целесообразен из-за дорогой логистики. Но и этот вопрос – в проработке.

Европейский рынок – все?

Впрочем, нельзя сказать, что и европейский рынок полностью закрылся для российских компаний, в частности – из Ленобласти. По словам Веры Штокайло, остается не запрещенная к вывозу и ввозу в страны ЕС продукция. И в этом случае определяющую роль играют личные отношения.

«Некоторые компании говорят да, мы готовы продолжать сотрудничество, потому что мы с вами давным-давно работаем, и нам не особо важно остальное. А в других случаях говорится, что да, вообще возможно, но мы не хотим. Поэтому все очень индивидуально», – отмечает она.

Многие компании вообще не задумываются о нюансах. Порой предприятия из России открывают специальные юридические лица, допустим, в Казахстане, и европейский партнер прекрасно понимает, что это российская продукция, что большая часть производственных мощностей находится на территории России. Но заинтересованность в товаре высока, а путь – вполне себе легален, так что сделки проходят гладко.

А в Африку поедем?

Несмотря на то, что ЦПЭ уже помог компаниям из Ленобласти охватить экспортом многие страны, потенциальные точки роста для дальнейшего развития еще остаются. Очень интересна региону, например, Африка – однако все упирается в логистику.

Но без новых направлений в этом году не обошлось.

«Из того, что мы в прошлом не могли охватить, это рынок Малайзии и Вьетнама. Мы сейчас уже ведем отдельные поиски партнеров не в макрорегионах или группах стран, а в конкретных государствах, – отмечает Вера Штокайло. – Также хотим проработать отрасль ЛПК – лесопромышленного комплекса, видим его потенциал в Турции. Особое внимание уделяем Ирану, потому что стали более понятны возможности платежей и их прозрачность, а рынок для нас очень интересный. И в прошлом году мы стали выходить на рынок Арабских Эмиратов, сейчас еще дополнительно точечно прорабатываем Саудовскую Аравию – тоже максимально перспективный рынок, где бум и строительства, и их возможностей».

К слову, для некоторых компаний нынешняя «переустройка» оказалась возможностью расширить географию и открыть новые рынки. Так, например, произошло с некоторыми производителями различных добавок и присадок для строительной отрасли, которые уже заключили экспортные контракты и производят отгрузки, в частности, в Узбекистан. Интересным оказался и столь вроде бы близкий белорусский рынок.

Комплексная поддержка

В текущих условиях бизнесу сложно справляться в одиночку. Поэтому поддержку и помощь оказывает регион – проблемные точки определены, предпринимателям предлагаются самые разнообразные меры поддержки, в числе которых различные субсидии, гранты на компенсацию процентных расходов по заключенным ранее кредитам на пополнение оборотных средств, льготные микрозаймы и арендная плата, «зонтичные поручительства», услуги по транспортировке товаров за рубеж и многое другое. Компании могут получить комплексную консультацию профильных специалистов или обратиться за адресной помощью через специальный сервис или по горячей линии Фонда для предпринимателей по номеру 8 (800) 30-20-813.

«Мы понимаем, что часть вопросов мы можем снять, например, льготной финансовой поддержкой, которой сегодня уделяется много внимания на всех уровнях, а часть вопросов требуют времени для решения. По каждой проблеме бизнес предложил свои варианты выхода, это здорово, что мы работаем с вами совместно, наш диалог продолжается – мы всегда на связи», – отмечал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

При содействии Центра поддержки экспорта только в первом полугодии 2022 года 28 субъектов малого и среднего предпринимательства заключили 54 контракта. Продукция экспортировалась в 27 стран мира, среди которых: Австрия, Азербайджан, Алжир, Армения, Беларусь, Дания, Германия, Израиль, Иран, Италия, Казахстан, Канада, Киргизия. Китай, Латвия, Литва, Норвегия, ОАЭ, Сербия, Польша, США, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Швеция, Эстония.

Ленинградские компании охотно обращаются за поддержкой региона, оценивая удобство и эффективность такого сотрудничества, особенно в непростых обстоятельствах. Так, наибольшей популярностью пользуются такие услуги, как поиск иностранного покупателя, организация международных бизнес-миссий, привлечение на финансовые и нефинансовые услуги группы РЭЦ (правовая поддержка, аналитика, консультации, маркетплейсы, и др.). Большой интерес вызвала и образовательная программа «Экспортный форсаж».

«Наша поддержка очень эффективна, потому что эти услуги по поиску партнеров, по очным бизнес-миссиям мы берем полностью на себя, и для компании это абсолютно бесплатно. Вдруг получится? Тем более такая ситуация, когда нужно пересматривать свою стратегию, в том числе и экспортного развития, – считает гендиректор ЦРП Ленобласти. – Если раньше компании могли сказать, что справятся сами, то сейчас, конечно, они уже понимают, что лучше и правильнее использовать сервисных партнеров и помощь Центра поддержки экспорта и Российского экспортного центра, особенно в странах Персидского залива, где своя специфика».

При поддержке ЦПЭ во втором квартале этого года уже организованы международные бизнес-миссии в Узбекистан и Турцию, а до конца года планируются миссии в Казахстан, Беларусь, ОАЭ и Иран. Также запланированы совместные бизнес-миссии с Российским экспортным центром в Турцию, Саудовскую Аравию, Индию и Египет.

Отдельная область развития – международные электронные площадки. За первые 6 месяцев 2022 года на зарубежных маркетплейсах, таких как Alibaba, Europages, DTAD, Epinduo, Ebay, уже размещены 10 компаний Ленинградской области. Всего в этом году планируется к размещению не менее 25 компаний. В число площадок в том числе добавлены две турецкие и для сотрудничества с азиатским рынком.

«Также важную роль играют выставки. В ковидные времена многие отменяли или переносили, однако сейчас они вновь популярны, потому что это очное общение, знакомства, возможность презентовать свою продукцию в той или иной стране. К тому же мы заранее ищем партнеров, чтобы организовывать целевые встречи и, возможно, сразу заключать экспортные контракты, – добавляет Вера Штокайло. – Впереди несколько интересных выставок, и стоит сказать, что и в Узбекистане, и в Азербайджане, и в Казахстане сейчас очень активно ведется стройка, поэтому наши строительные материалы там востребованы, они у нас очень качественные и по адекватной цене. Поэтому у нас хорошие результаты именно в плане отрасли строительных материалов».

Бойцы за бизнес

В самом начале введения санкций многие компании Ленобласти, ведущие экспортную деятельность, «заморозили» свою работу. Неожиданно перед руководителями предприятий встало множество задач: просчитать логистику, понять новое ценообразование. Некоторые предприятия, правда, воспользовались ситуацией и повысили активность, но так удалось далеко не всем.

Однако сегодня ленинградский бизнес куда прочнее «стоит на ногах».

«В целом наши компании большие молодцы, они бойцы. И если для них важен экспорт продукции, то сами и совместно с нами они пересматривают как логистические цепочки, так и рынки сбыта для того, чтобы они для них были интересны и выгодны», – резюмирует Вера Штокайло.

Все это дает надежду на то, что по итогам года показатели экспорта в регионе окажутся достойными. Ведь по объему экспортных поставок регион стабильно входит в топ-15 экспортеров среди всех субъектов РФ – и эту планку важно удержать. Пока прогнозируется небольшой спад по общему экспорту, однако ситуацию может выправить сотрудничество с турецкими компаниями в отрасли ЛПК. Экспорт продукции лесопромышленного комплекса в Турцию, а через нее и в другие страны станет определенно надежным подспорьем для развития бизнеса региона.

«Думаю, что ближе к концу третьего квартала мы уже поймем реальность по экспорту этого года, – добавляет Вера Штокайло. – Непросто, особенно нашему региону, который очень много экспортировал в страны Европы, но мы вместе с бизнесом поборемся еще».

Татьяна Туктамышева

Фото: Валентин Илюшин/Online47