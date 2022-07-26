Гатчинские медики – жителям Донбасса

От Гатчинской КМБ на вахту в Енакиево отправились четыре водителя и пять медицинских работников: врач-кардиолог, фельдшер станции скорой медицинской помощи, рентгенолаборант, лаборант клинико-диагностической лаборатории и врач УЗИ – сосудистый хирург. К ним присоединились педиатр из Кировской больницы, ЛОР и гинеколог из Выборгской. Также от Гатчинской КМБ в Енакиево отправились передвижной маммографический кабинет, передвижная амбулатория и два легковых автомобиля медицинской службы, полученные по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Провожали коллег в долгую командировку заместитель главного врача по медицинской части Антон Шадрин, главный инженер больницы Геннадий Смирнов и начальник автохозяйства Михаил Голощапов.

Участникам группы зачитали обращение руководителей Гатчинского района Виталия Филоненко и Людмилы Нещадим:

- Выражаем вам слова искренней признательности за принятое решение помочь жителям Донбасса. Этот шаг потребовал от вас определенного мужества, но желание помочь, поддержать, выполнить свой врачебный долг оказалось сильнее, за что мы говорим вам большое спасибо. Передайте жителям Донбасса дружеский привет от гатчинцев. В Гатчинском районе живут неравнодушные, отзывчивые и смелые люди. Мы помогаем и продолжим помогать дружественному народу преодолеть все трудности сегодняшнего дня и наладить мирную, спокойную, счастливую жизнь! Мы теперь – одна большая семья! В добрый путь!

Группа сфотографировалась на память, по старой традиции на минуту присели «на дорожку» и колонна отправилась в долгий путь. Медикам предстоит месяц работы в амбулаториях и больницах Енакиево - подшефного города Ленинградской области.

Енакиево – бывший Рыково и Орджоникидзе - город в Донецкой области, расположенный примерно в 50 км от Донецка. Население города на 1 октября 2021 года составляло 114 191 человек, большинство из которых (51,44%, т.е. почти 84 тысячи человек) - русские.

Напомним, что 12 июня Ленинградская область официально закрепила дружеские отношения с Енакиево. Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор 47-го региона Александр Дрозденко и глава администрации Енакиево Роман Храменков.