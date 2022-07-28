Дети Донбасса – на «Университетских сменах» в Вырице

«Университетские смены» проходят с июля по август 2022 года. В рамках проекта для подростков из ДНР в возрасте 12-17 лет запланированы образовательные смены на базе ведущих университетов России. В программу «Университетских смен» входят обзорные экскурсии, посещение музеев и памятников. Для ребят проводятся образовательные лекции, мастер-классы, игры и фестивали разной тематики.

В Гатчинском районе школьников Донбасса – 74 человека принимает Российский государственный педагогического университета им. А.И. Герцена. Вуз организует две образовательные смены на базе своей агробиологической станции в Вырице. Первая смена проходит с 25 июля по 3 августа, вторая – с 6 по 15 августа.

На гатчинской земле ребят приветствовали ректор РГПУ им. А.И. Герцена Сергей Тарасов, заместитель председателя правительства Ленинградской области Николай Емельянов и глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Торжественную церемонию поднятия Российского Флага в честь открытия смены доверили провести школьнице из Макеевки Софии Павловой. Под звуки государственного гимна на флагштоке взвился российский триколор.

Своими речевками отряды приветствовали участников открытия смены, а завершилось мероприятие под песню вокального ансамбля студенческого дворца культуры «Я желаю счастья вам», которая была подхвачена всеми собравшимися, и совместной фотографией на память.

В интервью журналистам Сергей Тарасов дал высокую оценку инициативе Министерства просвещения РФ по проведению в ведущих педагогических вузах страны «Университетских смен»: «Школьники из ДНР, ЛНР и освобожденных территорий получают хорошую возможность не только отдохнуть и набраться сил, но и пройти полезные познавательные интенсивы. Царящая на нашей агробиостанции атмосфера красноречиво свидетельствует, что ребятам здесь нравится. Они окружены заботой и вниманием наших педагогов и лучших студентов-вожатых, имеющих за своими плечами опыт работы в детских оздоровительных лагерях».

Как рассказал проректор университета им. Герцена Александр Низов, помимо экскурсий и мастер-классов, Герценовский университет подготовил для школьников профориентационную программу:

- У нас ребята в возрасте 14-17 лет, это 9-10 класс, и они уже осознанно планируют учиться в российских, в том числе петербургских вузах. И как раз в рамках экскурсии по Петербургу мы запланировали профориентационный элемент, чтобы школьники могли посмотреть наш университет и задать все вопросы о получении высшего образования в Петербурге. Но в целом мы делаем акцент на общекультурных просветительских лекциях по истории России, Петербурга, Ленинградской области, потому что большинство ребят не только в Санкт-Петербург, но и в Россию приехали впервые.

…В Вырице гостят подростки из Донецка, Мариуполя, Макеевки и Горловки. Помимо образовательной и культурной программы, у них будет время и отдохнуть. Для четырех отрядов подготовили спортивные эстафеты, игры и конкурсы. Но большинство детей приехали не просто поиграть, а почувствовать спокойствие.

- В Донецке я выходил на улицу и всегда было тревожно: когда будет обстрел? Куда попадут? – говорит участник «Университетской смены» Вячеслав Клочков. – А обстрелы там буквально каждый день. А тут такая тишина… Хотя вот недавно пролетал самолет, и уже тревога появилась: на подсознательном уровне отложилось, что самолет в небе – значит, нужно падать на землю.

Быстро повзрослевшие дети сейчас меньше всего хотят слышать о взрывах. Забыть, конечно, не получится. Но сбежать из напряженной обстановки хотя бы на две недели – уже большое счастье.

- Конечно, морально тяжело – дома осталась семья, родные, – поделилась участница смены София Павлова. – Здесь так спокойно – аж плакать хочется. Я хочу, чтобы у нас было, как здесь. Я даже новости не читаю. Я приехала сюда отдохнуть от всего этого, и родители сейчас со мной тему войны не обсуждают.

…В начале августа в Гатчинский район приедет вторая смена детей из Донецкой Народной Республики. Всего в рамках проекта здесь отдохнут 150 подростков. А через год-два они, возможно, вернутся сюда – уже в качестве студентов.

Андрей Соколов

Фото: РГПУ им. А.И. Герцена