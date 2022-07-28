На вопросы жителей Ленинградской области о догазификации ответит робот-консультант
В контакт-центре компании «Газпром газораспределение Ленинградская область» запущен автоматизированный сервис ответов на звонки жителей региона, поступающих на «горячую линию» по номеру 8-800-302-40-04. Внедрить решение помогли специалисты Единого центра предоставления услуг ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации, ЕОГ).
Робот-консультант настроен таким образом, что способен ответить на вопросы о догазификации по 52 темам – от способа подачи заявки до стоимости прокладки сетей по участку. В ближайшее время голосовой ассистент сможет уточнить и статус поданной на догазификацию заявки.
Новый сервис позволяет снизить нагрузку на операторов контакт-центра. В случае, если абонент не смог получить ответ, голосовой помощник переводит звонок на оператора контакт-центра ЕОГ. В первый день работы сервиса на горячую линию «Газпром газораспределение Ленинградская область» поступило 139 звонков, большая часть которых была обработана роботом-консультантом.
«В ближайшее время мы проведем ряд обучающих семинаров для сотрудников газораспределительной организации Ленобласти. Единый оператор газификации рассматривает подобный формат сотрудничества и с другими ГРО в регионах РФ», – отметила начальник Единого центра предоставления услуг ООО «Газпром газификация» Наталия Тарасова.
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