Гастарбайтера придавило самосвалом

23-го июля, вечером, в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило сообщение, что в деревне Романовке, на выезде с кольцевой автодороги, перевернулся самосвал – придавило человека.

Выехавший на место происшествия наряд ГИБДД установил, что грузовиком «Вольво», принадлежащим ООО «Славянка-М», управлял 25-летний уроженец Таджикистана. Двигаясь по шоссе Петербург – Гатчина – Павловск, совершая поворот налево, водитель не справился с управлением – самосвал опрокинулся в кювет на правый бок. Водитель в ДТП не пострадал, а его пассажира – 41-летнего уроженца Узбекистана – придавило кабиной.

Водитель помещен в ИВС, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ: нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.