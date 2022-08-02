Из истории сельских и поселковых администраций Гатчинского района

Сиверская и ее окрестности в довоенный период

Самым значительным по площади и численности населения считался Ново-Сиверский сельсовет (председатель – Мокеев, секретарь - Андрианов), в состав которого входила вся центральная часть современного поселка Сиверский.

В ноябре 1928 года произошло укрупнение нескольких сельсоветов, при этом Старо-Сиверский сельсовет был преобразован в Сиверский сельский совет, а Ново-Сиверский сельсовет – в Сиверский поселковый совет. 3 августа 1929 года постановлением Президиума ЦИК СССР Троцкий район был переименован в Красногвардейский район.

По сведениям из документов, хранящихся в Ленинградском областном государственном архиве в г. Выборге, в 1927 году на пост председателя Старо-Сиверского сельсовета был избран Абрам Андреевич Паянен, 1902 года рождения; на пост секретаря – Петр Алексеевич Адамсон, 1903 года рождения; жители деревни Старо-Сиверская, выходцы из крестьянских семей. Показательным для данной местности того времени стало то, что оба руководителя происходили из семей финнов-ингерманландцев, были беспартийными, относительно молодыми и состояли кандидатами в члены партии большевиков.

Членами Правления этого сельсовета состояли: Павел Семёнович Хокканен, 1860 года рождения, Петр Иванович Теппонен, 1870 года рождения, Андрей Андреевич Хокканен, 1899 года рождения, Петр Абрамович Урбанов, 1899 года рождения, Екатерина Яковлевна Хемелайнен, 1899 года рождения и другие, всего 13 человек. Известно, что в 1929 году национальный состав жителей Старо-Сиверского сельсовета составлял: финны - 60%, русские - 35 %, эстонцы и другие народности - 5 %.

Согласно историческому укладу жизни, основным занятием местного населения в этот период были дачный промысел, извозническое и торговое дело, огородничество и полеводство. Постепенно на смену единоличному хозяйствованию пришла эпоха создания колхозных артелей.

Первым колхозом на территории Старосиверского сельсовета стал организованный 26 января 1930 года колхоз «Победа» в деревне Старо-Сиверской, в который сначала вступило 16 «бедняцких» и «середняцких» семей. Председателем колхоза был избран крестьянин Андрей Андреевич Хокконен.

Борьба за преобразование деревни проходила сложно. В Старо-Сиверской активно действовала против введения новых колхозных порядков и коллективизации богатая часть населения, здесь долго не было своей комсомольской организации, отсутствовала изба-читальня. В 1930 году заметно ощущалось влияние существовавшей в деревне баптистской организации, представители которой распространяли слух, что «в колхозе им не дадут молиться».

«Кулак наглеет! Наглеет он и в деревне Старо-Сиверской, где недавно организован колхоз «Победа», – сообщала в информационной заметке «Даешь отпор кулакам» газета «Ленинская искра» в августе 1930 года. – В ночь на 27 июля кулаки, воспользовавшись тем, что косари-колхозники ушли с сенокоса и оставили одних ребят-пионеров, решили поджечь колхозный сарай с сеном. В прошлом году этот покос принадлежал кулачью, но весной он был отобран и передан колхозу.

Ночью ребята заметили около сарая подозрительных людей. Сразу была дана тревога. Все, как один, 21 пионер, вооружившись косами, вилами, топорами, дружным кольцом окружили сарай. Несколько человек погнались за кулаками. Кругом стоял туман. Ничего не было видно. Только слышался свист кулаков и лай их собак.

Вокруг сарая ребята сделали несколько обходов. При первом обходе на сырой траве обнаружили человеческие следы и огромный клок сухой бумаги. При втором обходе этого клока не оказалось. Когда спал туман и стало светло, около сарая нашли коробок спичек. Замысел кулачья не удался только благодаря энергии ребят, дежуривших всю ночь…»

В рапорте председателя колхоза А.А. Хокконена от 18 июня 1931 года, опубликованном в районной газете, говорилось о том, что во время весеннего сева в колхоз вступили еще десять единоличных хозяйств.

Значительные преобразования колхозной жизни были связаны с деятельностью местной активистки, уроженки деревни Маргусы Сальмы Карловны Адамсон, урожденной Маркварт (1908-1943 гг.), которая возглавила колхоз «Победа» в 1934 году. Ранее она руководила полеводческой бригадой, в 1931 году вступила в партию большевиков. По воспоминаниям местных старожилов, Сальма Адамсон активно занималась раскулачиванием местных крестьянских хозяйств, беспощадно отбирала имущество и оставила о себе среди старожилов недобрую память. Некоторый период она возглавляла работу сельсовета. При ней была закрыта Преображенская церковь в деревне Старо-Сиверской, превращенная в колхозный клуб. Муж Сальмы Карловны – Петр Алексеевич Адамсон в довоенный период работал счетоводом в сельсовете. В начале девяностых годов мне удалось записать воспоминания их дочери Розы Петровны Лукьяновой, жительницы Петербурга, и получить от нее несколько фотографий по истории колхозного движения в деревне Старо-Сиверская.

В 1932 году в колхозе появился первый трактор «Фордзон-путиловец». К середине тридцатых годов колхоз «Победа» лидировал в новостных сводках среди других сельхозартелей Красногвардейского района. Здесь существовала передовая партийная организация (секретарь – Зинаида Александровна Ярагина). Урожайность картофеля удалось поднять с 90 до 105 центнеров с гектара, молочное стадо увеличилось до 60 коров, было построено новое здание овощехранилища на 200 тонн. Хорошо трудились бригадир Андрей Хокконен, заведующая фермой Феодосия Рейкконен, заведующая яслями Анна Хокконен и другие.

Другим колхозом, созданным в 1930 году в соседней деревне Куровицы, стал колхоз «Раскрепощение» (позднее он носил имя С.М. Кирова). На общем собрании колхозников его председателем был избран крестьянин Кирилл Архипович Кузьмин.

«В деревне Куровицы Сиверского с/с имеется большой колхоз «Раскрепощение» с охватом 109 хозяйств, – сообщала в передовой заметке в мае 1931 года районная газета «Красногвардейская правда». – Колхоз имеет хорошие показатели в своей работе по весеннему севу. Работа поставлена на ударные темпы. На 10 мая засеяно уже 50 га. На 45 га капуста засеяна рассадой. Разделали парники, которых ранее в колхозе не было. Куровицкие колхозники поставили своей задачей выйти на первое место».

В 1931 году был построен скотный двор на 50 голов. В колхозе имелись изба-читальня и клуб, в котором лидировала спортивная секция. Здесь также были построены столовая и детские ясли, имелась пожарная дружина. В предвоенные годы колхозом имени Кирова руководил брат первого председателя – Михаил Архипович Кузьмин (1894-1972 гг.), участник Первой мировой войны, ранее возглавлявший полеводческую бригаду. В колхозе он трудился более тридцати лет, ему первому в деревне в 1967 году было присвоено звание «Почетный колхозник». Потомки М.А. Кузьмина и сегодня проживают в деревне Куровицы.

В деревне Ново-Сиверской был создан колхоз «Память Ильича». В 1931 году в него вступило 96 единоличных хозяйств. Первым председателем сельхозартели был избран местный крестьянин Халонен. Основным направлением деятельности этой сельхозартели было молочное животноводство. На территории Сиверского сельсовета находилась областная сельскохозяйственная опытная станция «Белогорка».

В феврале 1934 года на сиверской земле вступила в строй первая в районе машинно-тракторная станция (директор – Наумкин), которая обслуживала работу 17 колхозов. В ее первом составе имелось 19 стальных «коней» и 3 грузовика-полуторки. Особое значение уделялось подготовке кадров. В 1934 году на организованных при МТС курсах трактористов обучалось 50 человек, среди которых было несколько девушек-трактористок из колхозов «1 Мая» и «Путь бедноты» Меженского сельсовета. В том же году МТС организовало отдельные женские курсы, которые возглавили Александра Пакулина из села Рождествено и Клавдия Романовская из деревни Ново-Сиверской.

Машинно-тракторная станция занималась также спортивной деятельностью среди молодежи. Так, например, 22 февраля 1936 года 42 тракториста приняли участие в лыжном пробеге от Сиверской МТС до правления колхоза имени Кирова. Часть пути участники соревнований прошли в противогазах.

О том, как торжественно в 1936 году на территории сельсовета проходило празднование Первомайского праздника, можно узнать из сообщения в газете «Красногвардейская правда»:

«Ровно к назначенному времени прибывают участники Первомайской демонстрации со всех концов Сиверского сельсовета к зданию сельсовета. Играет духовой оркестр колхоза «Память Ильича». Далеко по дороге растянулась мощная колонна демонстрирующих колхозников. Много песен и веселья. Ярко выделяется карнавальная группа Кезевского санатория в национальных костюмах.

У колхозного клуба состоялся митинг. Выступает председатель колхоза имени Кирова тов. Кузьмин, он рапортует:

– На сегодня нами вспахано 50 гектаров, поднято 5 га целины…

После демонстрации началось гуляние. Выступает объединенный хор колхозов имени Кирова и «Память Ильича». Хор сменяют физкультурники колхоза «Память Ильича». Прекрасно исполнил хор школьников Старо-Сиверской финской школы ряд песен на финском языке.

Звуки баяна. Начались танцы. Пляшут молодые и старые. Старик-десятник Сиверского леспромхоза вливается в группу танцующей молодежи, пристукивает каблуками и пускается в русский пляс.

– Наша радость. Можно веселиться, у нас план выполнен, – выкрикивает он.

Веселье растет, Пляска сменяется танцами, играми».

Известно, что в тридцатых годах сельсовет активно занимался ликвидацией неграмотности среди местного населения. Хорошо работала культурно-просветительная секция. Согласно документам, в 1939 году председателем сельсовета был Кирилл Архипович Кузьмин. Именно он в июле-августе 1941 года руководил эвакуацией (угоном) колхозного стада в глубокий тыл, на территорию Вологодской области.

В 1940 году по показателям социалистического соревнования среди сельских советов Красногвардейского района Сиверский сельсовет занимал третье место.

Андрей Бурлаков

Продолжение следует