Из истории сельских и поселковых администраций Гатчинского района

Рождествено и его окрестности

С 1918 года существовал Рождественский сельский совет Рождественской волости Гатчинского, позднее – Троцкого уезда. Его председателем был избран уроженец села Рождествено, выходец из большой крестьянской семьи Иван Федорович Соколов (1877-1954 гг.), ранее служивший извозчиком и избиравшийся сельским старостой. Из документов известно, что с 1926 года сельсовет возглавляла Пелагея Герасимовна Климова. Секретарем сельсовета в это время был Михаил Иванович Прялкин, участник Первой мировой войны.

В августе 1927 года из состава Рождественской волости были образованы 10 сельских советов, среди которых Рождественский, Вырский, Меженский, Ново-Сиверский, Старо-Сиверский и другие.

В границы Рождественского сельсовета входило большое село Рождествено с населением более тысячи человек. Позднее в его состав вошли деревни Выра, Замостье, Парушино и Тозырево.

Рождественская волость, а затем сельсовет всегда играли заметную и значительную роль в жизни региона. Здесь находилась старейшая в уезде партийная организация. Ее первым секретарем в 1918 году был избран 18-летний Михаил Моисеев, участник Гражданской войны. Некоторый период он работал инструктором Детскосельского уездного комитета. В состав Рождественской организации первоначально входило пять человек. В конце двадцатых годов количество членов партии возросло до 27 человек.

Многие документы по истории Рождественского сельсовета хранятся в Ленинградском областном архиве, расположенном в Выборге. Из протокола заседания Троцкого райисполкома №57 от 9 октября 1928 года известно, что на расширенном Пленуме сельсовета новым председателем был избран Михаил Якимович Баранов, секретарем – Михаил Столяров. Членами правления сельсовета являлись Михаил Ильич Моисеев, Устин Устинович Селёдкин, Иван Яковлевич Давыдов, Петр Павлович Власов, Пелагея Герасимовна Климова и другие.

В этот период на территории сельсовета находились районная сельскохозяйственная школа, школа-семилетка крестьянской молодежи (директор И.И. Слатин), начальная школа, почтово-телеграфная контора, амбулатория, клуб. Хорошо работала изба-читальня, которой тогда руководил избач Антифьев. Ее книжный фонд состоял из более двух тысяч изданий, среди которых находилось немало книг из бывшей помещичьей библиотеки усадьбы «Рождествено». Членами Совета избы-читальни состояли Иван Соколов, Леонид Подрядчиков (он же председатель Совета), Яков Давыдов, Василий Логинов, Виктор Амелин и другие.

В 1929 году в селе Рождествено одним из первых на гатчинской земле был создан колхоз, в который сначала вступили 38 бедняцких хозяйств. Общее количество земли, национализированной у последнего рождественского помещика, составляло 80 гектаров пашни. На первом собрании председателем колхоза был избран Иван Федорович Соколов. Беспартийный крестьянин Константин Филатович Власов предложил назвать колхоз «Завет Ильича».

О своих успехах в деле коллективизации колхозники сообщали в письме, опубликованном в мае 1931 года в газете «Красногвардеец»:

«Мы, колхозники, работающие в артели «Заветы Ильича», чувствуем себя в колхозе гораздо лучше, чем в единоличном хозяйстве, как в отношении заработка, так и в отношении продуктов. Нужды никакой, за исключением спецодежды в колхозной кузнице…»

К июлю 1931 года все жители села Рождествено вступили в колхоз. Несколько крестьянских семей, оказавших сопротивление и саботаж, а также жена управляющего усадьбы местного помещика Рукавишникова – Новожилова, были высланы и лишены избирательных прав.

Сельхозартель быстро набирала силу и оснащалась техникой. В 1933 году на собранные деньги был куплен трактор «Фордзон-Путиловец», а первым рождественским трактористом стал Александр Александрович Хайлов, окончивший курсы трактористов на областной опытной станции «Белогорка». Он же испытывал первый экспериментальный комбайн СКАГ-5.

После открытия моторно-тракторной станции в Сиверской, которая обслуживала колхозы Рождественского сельсовета, в 1936 году на полях колхоза «Завет Ильича» работала бригада из шести тракторов. Среди передовиков производства первых лет существования сельхозартели были бригадир Яков Михайлович Прялкин, мастер теплицы Павел Иванович Бирцев, овощевод Леонид Иванович Подрядчиков, бригадир Павел Ильич Моисеев, животновод Любовь Леонтьевна Александрова и другие. С 1933 года колхозом руководил Василий Яковлевич Давыдов.

И.Ф. Соколов, после ухода с поста председателя, заведовал колхозной фермой, затем был избран председателем местного сельпо. Рождественцы долго сохраняли добрую память о И.Ф. Соколове, много сделавшем для развития местного края. Неслучайно улица Церковная, протянувшаяся вдоль реки Грязной, притока Оредежа, на которой находился родовой дом Соколовых, была переименована в улицу Соколова.

Известно, что в 1933 году председателем сельсовета был коммунист Тронин. По сведениям из «Административно-экономического справочника по районам Ленинградской области», изданного в 1936 году, на территории Рождественского сельсовета находилось пять колхозов, 541 домовладелец, население составляло 2342 человека.

В 1937 году на депутатской сессии рассматривался вопрос об организации автобусного сообщения между селом Рождествено и городом Красногвардейском (Гатчиной). Сельский совет активно участвовал в решении многих вопросов и неоднократно завоевывал передовые места в районе в социалистических соревнованиях.

В 1937 году на базе колхоза была создана государственная сортоиспытательная станция. Осенью 1940 года за высокий урожай зерновых культур и картофеля колхозников поощрили участием во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве. На выставку был направлен бригадир Василий Яковлевич Младенцев, отмеченный за свой труд медалью «За трудовое отличие» (апрель 1940 г.). В столицу также поехали четыре знатные доярки: Татьяна Изоткина, Любовь Хамрилина, Прасковья Кулакова и Ксения Евстратова. В следующем году в этой выставке участвовали и другие колхозы сельсовета, о чем сообщала в мае 1941 года заметка в газете «Красногвардейская правда»:

«Сегодня, 25 мая, в Москве открывается Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1941 года. Колхозники артели «Красноармеец» Рождественского сельсовета встречают этот знаменательный день успехами в работе. План посева зерновых перевыполнен, и сев продолжается. На это число из 19 гектаров картофеля было посажено 9».

Интенсивно развивалось в предвоенный период и село Рождествено. Началась электрификация населенных пунктов этой местности. С 1928 года в селе существовало товарищество «ЭлектроОредеж», которому на арендных условиях был передан комплекс Рождественской мельницы на реке Оредеж; 25 декабря 1929 года был заключен договор с Троцким районным исполнительным комитетом на переоборудование мельницы под гидроэлектростанцию. Согласно проекту, ГЭС должна была обслуживать населенные пункты Рождественского сельсовета и республиканский санаторий «Песчанка». Первоначальная мощность этого объекта составляла 75 лошадиных сил, что было недостаточно. В 1935 году талантливый механик Александр Иванович Рябов из соседней деревни Грязно провел реконструкцию гидроэлектростанции и установил новый генератор мощностью 116 квт., изготовленный на ленинградском заводе «Электросила». Одновременно устанавливались опоры электропередач. Весной 1936 года во все дома рождественских жителей и окрестных деревень пришло электричество. Опыт работы сельской ГЭС был подхвачен другими электростанциями региона.

В Рождествене существовали дом отдыха Наркомпищеторга, пионерский лагерь ленинградского завода «Красный треугольник». Хорошо работало местное сельпо, обслуживающее семь торговых заведений сельсовета. В 1934 году открылась колхозная парикмахерская.

Популярным в селе был клуб имени Георгия Кулакова – любимое место отдыха колхозников. С 1936 года клубом заведовал Василий Пуриков, окончивший курсы киномехаников. Драматический кружок подготовил несколько постановок, среди которых «Шестеро любимых», «Медведь», «Бедность – не порок», «Ульяна» и другие. Имелся хор и оркестр народных инструментов, демонстрировались звуковые фильмы. Устраивались танцевальные вечера. Еще одним очагом сельской культуры была библиотека (заведующая Антонина Ивановна Бирцева), большой любитель книги.

На территории сельсовета в бывшем имении «Выра» находился ветеринарный техникум (директор – Петр Андреевич Симирягин), в котором в 1938 году проходили обучение 205 студентов. Своими выпускниками и сильным педагогическим коллективом в районе была известна Рождественская неполная средняя школа, уютно разместившаяся в бывшем усадебном доме Рукавишниковых. Здесь обучалось почти 500 школьников.

Накануне Великой Отечественной войны Рождественский сельсовет возглавлял местный уроженец Яков Михайлович Прялкин. При нем сельсовет добился хороших результатов.

«Исполнительный комитет Красногвардейского райсовета за лучшее развертывание сева овощей присудил переходящее Красное знамя Рождественскому сельсовету и премировал его председателя тов. Прялкина 200 рублями, – сообщала в мае 1940 года газета «Красногвардейская правда». - За успешное развертывание сева овощей, за высокое качество работ переходящее Красное знамя передано артели «Завет Ильича» Рождественского сельсовета. Бригадиры-овощеводы этой артели тов. Бирцев и тов. Подрядчиков премированы 100 рублями каждый».

Мирный труд рождественцев был прерван начавшейся войной. Чтобы убрать урожай вовремя, работники сельсовета единодушно постановили прийти на помощь колхозу «Завет Ильича», отработать в колхозе «три часа ежедневно, а в воскресенье трудиться весь день». 10 августа 1941 года коллектив сельсовета в полном составе работал на полях колхоза…

Андрей Бурлаков