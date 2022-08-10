Область наращивает производство ягод

С начала сезона с полей снято 91,4 тонн садовой земляники (клубники), 71,9 тонн малины, 11,5 тонн черной смородины, 3 тонны красной смородины и 1,5 тонны вишни, жимолости, крыжовника.

Всего в 2022 году аграрии Ленинградской области планируют собрать 410 тонн ягод и фруктов, на 67% больше, чем было собрано в 2021 году.

В Ленинградской области порядка 500 гектаров промышленных садов, это 56% плодовых многолетних насаждений всего Северо-Западного федерального округа.