Область наращивает производство ягод
В хозяйствах Ленинградской области собрано 179,3 тонн плодово-ягодных культур, это в 2,2 раза больше, чем в 2021 году на эту дату.
Рубрики: Сельское хозяйство
С начала сезона с полей снято 91,4 тонн садовой земляники (клубники), 71,9 тонн малины, 11,5 тонн черной смородины, 3 тонны красной смородины и 1,5 тонны вишни, жимолости, крыжовника.
Всего в 2022 году аграрии Ленинградской области планируют собрать 410 тонн ягод и фруктов, на 67% больше, чем было собрано в 2021 году.
В Ленинградской области порядка 500 гектаров промышленных садов, это 56% плодовых многолетних насаждений всего Северо-Западного федерального округа.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.