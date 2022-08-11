Статья за «резиновую» квартиру

4 августа отделом дознания УМВД России по Гатчинскому району было возбуждено два уголовных дела в отношении жителя Пудости. Как было установлено в ходе проверки, в июне 24-летний Роман О. дважды зарегистрировал у себя в квартире на ул. Зайончковского мигрантов, указав принимающей стороной себя, а местом временного пребывания – свою квартиру. Фактически никакого жилья иностранцам он предоставлять не собирался, даже для временного размещения. Тем самым гражданин О. умышленно организовал фиктивную постановку мигрантов на учет, внеся в уведомлении о прибытии иностранцев заведомо ложные сведения.

В отношении Романа О. возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ, сам «гостеприимный» хозяин находится под подпиской о невыезде.