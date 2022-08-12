Многие из нас уже достаточно хорошо осведомлены о поведении детей с диагнозом СДВГ – синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Есть рекомендации учителям, родителям о том, как помочь такому ребенку, как организовать его питание, учебу в школе и общение со сверстниками...

Но дело в том, что это сегодня проблема СДВГ достаточно изучена. А ведь такие дети были всегда, и они давно выросли! Что чувствуют и как себя ведут гиперактивные взрослые с синдромом дефицита внимания, как они могут себе помочь, если в нужное время о них не позаботились родители?

Начнем с определения, что такое СДВГ. Это одна из форм легкой недостаточности мозга, которая проявляется в деятельности определенных структур. Если сравнить КТ мозга разных людей, то на снимках можно увидеть разницу между мозгом человека с СДВГ и мозгом человека без СДВГ. Автор книги «Измени свой мозг – изменится и возраст» Дэниэл Амен пишет, что при СДВГ в коре лобных долей наблюдается сниженная активность. Именно ее деятельность позволяет нам не делать или не говорить глупостей, не подумав, – иными словами, это своеобразные тормоза. Интересно также, что полностью она созревает только к 25 годам.

Петербургский специалист, с которым я недавно разговаривала, предупредил, что сегодня к постановке диагноза СДПГ относятся крайне осторожно, особенно в детском возрасте, так как у детей есть просто поведенческие характеристики (несдержанность, импульсивность и т.д.), которые при должном воспитании с возрастом нивелируются, уходят. Если же человеку (ребенку) такой диагноз ставят, то родители могут махнуть на своё чадо рукой и не заниматься грамотным воспитанием – типа, «что с него взять!?»

Названы основные причины появления СДПГ: генетическая предрасположенность; физиологические факторы (недоношенность, прием матерью определенных лекарств во время беременности); химико-биологические – отравление тяжелыми веществами (например, свинцом); психологические – конфликты в семье. Д. Амен, рассказывая о своих пациентах, в качестве причины называет ещё и черепно-мозговые травмы, полученные ими в детстве.

Как взрослому человеку понять, что с ним что-то не так. Помогут такие симптомы, как внешняя «расторможенность», частое качание ногой, привычка грызть ногти, неумение на чем-то удерживать внимание, контролировать свои действия и эмоции; постоянное откладывание дел «на потом» или, наоборот, бурное начало какой-то деятельности, потом резкий спад и разочарование. Человек быстро теряет интерес к чему-либо, начинает скучать, отвлекаться; он очень чувствителен даже к обычным звукам или ощущениям – они сбивают его с делового настроя.

В итоге человек разочаровывается как в том, чем занят, так и в себе. А вечная незавершенность любого проекта порождает много комплексов, неспособность поддерживать отношения с людьми, страхов и развивает общую тревожность и приводит к депрессии.

Такую особенность важно учитывать при выборе профессии: ориентироваться на те специальности, где в меньшей степени требуются самодисциплина и самоограничения. Лучше идти туда, где есть жесткие правила и контроль – например, в армейские структуры.

Как человеку о себе позаботиться. Поменять режим питания. Прежде всего, стабилизировать баланс сахара в крови и поддерживать постоянный уровень энергии и концентрации; по возможности исключить из рациона любые сладости и быстрые углеводы, которые легко превращаются в сахар (хлеб, макароны, рис, картофель); перейти на высокобелковую низко углеводную диету со сравнительно небольшим содержанием жиров. Посоветовавшись с терапевтом, можно дополнить диету пищевыми добавками: L-тирозином, докозогексаеновой кислотой, лецитином, фосфатидилсерином.

Больше двигаться, так как физические упражнения повышают кровообращение в лобной коре, поднимают уровень дофамина и норадреналина. Помогут любые посильные упражнения на координацию сложных движений: каратэ, тхэквондо; стрельба из лука – как тренировка терпения и внимания. Подойдут также бег, езда на велосипеде, плавание, ходьба, гребля.

При нервном возбуждении можно делать дыхательное упражнение на развитие самоконтроля: вдыхаете через нос на счет 8, задерживаете дыхание на счет 5, выдыхаете через рот на счет 10 (до упора), повторяете 5-7 раз. Помогает массаж, так как усиливает поток нервных импульсов, поступающих в центральную нервную систему от органов чувств: рук, пальцев рук, ушей, головы.

От импульсивных решений, слов и поступков спасет фраза, предложенная доктором Аменом: «А что потом?» Обратите внимание на свои привычки и распорядок дня. Утром или с вечера составляйте список дел, расставляйте приоритеты, обозначайте время. В течение дня заглядывайте в ежедневник, сверяясь с планом. Используйте электронные напоминания (в телефоне, будильнике, компьютере). Сегодня это не проблема.

Уберите из комнаты, где вы работаете или учитесь, все, что вам мешает, вас отвлекает или чем вы не пользуетесь. Для организации пространства используйте прозрачные контейнеры, чтобы сразу видеть, где что лежит. На работе (в офисе) используйте наушники, чтобы оградить себя от окружающего шума и разговоров коллег.

Упрощайте задачи, разбивайте их на более мелкие. Используйте схему «15/15» или «45/15», чтобы сосредоточиться: занимайтесь каким-то делом 15 или 45 минут, делайте 15-минутный перерыв – и так в течение рабочего дня. Если есть возможность, делайте перерыв для прогулки на свежем воздухе хотя бы на несколько минут.

Если чувствуете, что сами не справляетесь, то обращайтесь к специалистам в области когнитивно-поведенческой терапии, методики биологической обратной связи и семейной терапии. Они сегодня самые эффективные для людей с СДПГ.

Ирина Владимирова





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