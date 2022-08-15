6 лет и 6 месяцев особого режима

…Декабрьским утром сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Гатчинскому району задержали в Гатчине на Аэродроме гражданина. На улице Слепнева, во дворе дома № 13 внимание полицейских привлек мужчина, который при появлении стражей порядка выкинул из кармана куртки пачку сигарет и какой-то сверток. Брошенные предметы упали под колесо припаркованного автомобиля. На вопрос патрульных, что он выбросил из кармана, гражданин честно ответил: свертки с наркотическим средством «метадон». Как на духу, задержанный рассказал, что наркотики он должен был разложить в разных местах в Гатчинском районе – сделать закладки и таким образом продать.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, пригласили понятых для проведения осмотра. Из-под колеса машины полицейские изъяли сверток из серебристого полимерного материала и пачку из-под сигарет «Мальборо». Внутри сигаретной пачки находился еще один сверток. Задержанный – 43-летний Евгений А. – пояснил, что во всех свертках – расфасованный метадон, приготовленный к продаже. Мало того, он признался, что хранит товарный запас дома – в квартире на ул. Слепнева. Опытный уголовник понимал, что «глупый пингвин робко прячет – умный смело выдает».

На улице из-под машины извлекли, в общей сложности, 32 свертка, каждый массой от 0,21 до 0,47 граммов. Находку отправили на экспертизу. По заключению экспертов, в пакетиках находилась смесь, содержащая наркотическое средство метадон (фенадон, долофин).

В квартире у сбытчика нашли еще девять свертков и контейнер с такой же смесью. Масса – разная, от 0, 45 до 9,89 граммов. Кроме того, при обыске изъяли больше тысячи пустых прозрачных пакетиков с комплементарной застежкой, электронные весы со следами наркотического вещества, ручной импульсный запайщик.

В мобильном телефоне подозреваемого обнаружили переписку с подельником, в которой обсуждаются подробности их совместной преступной деятельности по бесконтактному сбыту наркотиков.

По факту покушения на сбыт наркотического средства в крупном размере возбудили уголовное дело. «Закладчику» предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет), группой лиц по предварительному сговору. Преступление не было доведено до конца по независящим от злоумышленника обстоятельствам.

События развивались следующим образом. Евгения А. решил обогатиться за счет незаконного сбыта наркотиков. Примерно за месяц до задержания в интернете он вступил в преступный сговор с поставщиком (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство), чтобы продавать наркотические средства на территории Гатчины бесконтактным способом – путем закладок, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

Что это значит?

Евгений связался в мессенджере «Телеграм» с гражданином, представлявшимся Андреем, и договорился с ним о совместном наркобизнесе. По предварительной договоренности с поставщиком, Евгений должен был по указанию поставщика изымать из тайников наркотические средства, хранить их, расфасовывать на дозы и потом размещать в тайниках – закладках. Текстовое описание и фотографии местонахождения тайников с наркотиками он отправлял поставщику – для последующего сбыта покупателям. И тоже бесконтактным путем, при помощи информационных технологий. За эту деятельность Евгению полагалось денежное вознаграждение.

Согласно отведенной ему роли, гражданин А. получал от поставщика партии метадона массой от 100 до 150 граммов, которые ему передавались также через тайники-закладки. Полученный наркотик он фасовал у себя дома. Для фасовки использовал электронные весы, полимерные пакетики, ручной запайщик. Расфасованный таким образом наркотик он раскладывал в тайники на территории Гатчины и района. О местах закладок сообщал «Андрею» в мессенджере с указанием их координат и приложением фотографий. За это ему переводились на банковскую карту деньги – от 15000 до 20000 рублей.

В начале декабря он заказал очередную порцию метадона и по указанию подельника поехал за порошком в с. Рождествено. Ему были переданы координаты участка местности, где спрятан товар – широта и долгота, где закладчик и забрал смесь, содержащую «метадон» массой более 85 граммов. Что является крупным размером для данного вида наркотического средства.

Наркотик он привез к себе домой и частично расфасовал. На следующий день выспался и неспеша вышел из квартиры, намереваясь разложить часть товара в тайники-закладки. Возле соседнего дома он увидел полицейскую машину и, испугавшись, выбросил имеющийся при нем наркотик в пачке из-под сигарет под колесо припаркованного автомобиля. Полицейские заметили его действия и задержали. Понимая, что дома у него будет проведен обыск, Евгений добровольно сообщил сотрудникам полиции, что хранит наркотик в квартире.

Гражданина А. заключили под стражу. На свободе он пробыл целый год – с последнего раза.

Евгений А., холостой, бездетный, со средним образованием, не трудоустроенный, был судим неоднократно. Первый раз получил условный срок – четыре года за грабеж и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Но через два года условный срок сменился реальным: в 2008 году по приговору Гатчинского городского суда за две кражи – с частичным присоединением неотбытого наказания за грабеж – ему дали четыре года реального лишения свободы.

Не досидел – вышел условно-досрочно в 2010-м, не отбыв два с лишним года. Но это упущение было компенсировано: уже в 2012-м Евгений А. снова получил срок – за четыре кражи. Туда добавились прошлые заслуги, потом еще – уже по приговору Кировского районного суда Петербурга, и в общей сложности гражданин А. провел в местах не столь отдаленных пять с лишним лет.

На этот раз отбыл срок полностью и освободился в 2017-м – на полгода. Потом снова сел – за очередную кражу. Через два года вышел, а еще через год получил условный срок по приговору мирового судьи. И вот на этом условном сроке решил заняться наркобизнесом. Только развернулся, как вмешалась полиция.

…По окончании предварительного следствия дело было передано в суд. В судебном заседании гражданин А. свою вину признал полностью. Сознавался и каялся. Участвуя в проверке показаний на месте, он показал участок в Рождествено, где забирал заказанный метадон для дальнейшего сбыта.

Действия подсудимого суд квалифицировал по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 2281 УК РФ. При назначении наказания были учтены характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого.

В ходе следствия гражданин А. давал подробные и последовательные показания, добровольно принимал участие в проверке показаний на месте, при задержании честно сообщил сотрудникам полиции о наркотиках, хранящихся у него дома. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие тяжких хронических заболеваний – куда ж без них.

Однако рецидив преступлений послужил отягчающим обстоятельством. Мало того, рецидив, содержащийся в действиях подсудимого, считается особо опасным. Но совокупность смягчающих обстоятельств позволила суду признать их исключительными и назначить гражданину А. наказание в виде лишения свободы ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи уголовного закона.

Но, поскольку преступление было совершено в период испытательного срока, неотбытую часть наказания присоединили к новому сроку. В качестве места отбывания, согласно Уголовному кодексу, избрали колонию особого режима. Время содержания фигуранта под стражей во время суда и следствия зачли из расчета день за день.

Гатчинский городской суд признал Евгения А. виновным и назначил ему наказание – окончательно, по совокупности приговоров, в виде шести с половиной лет лишения свободы. Эти годы он проведет в особом режиме.

Екатерина Дзюба