«Культурный код» Андрея Краско

Андрея Краско называют уникальным драматическим актером. Казалось, в каждой своей роли он проживал самого себя. Он мог рассмешить, заставить задуматься, почувствовать грусть или испытать гордость. Своей манерой игры и всем своим обликом Андрей Краско мгновенно располагал к себе, а каждая его роль становилась для него еще одной маленькой, но прожитой до конца жизнью. Со времени ухода артиста из жизни прошло 16 лет, и для многих зрителей он остался в памяти молодым, остроумным, харизматичным.

Андрея Краско ещё называют очень русским актером. Можно сказать, что народная любовь к артисту стала своего рода русским кодом, по которому мы узнаём «своих».

Со словами приветствия к гостям памятного вечера в Гатчине обратились председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский и директор Паркового агентства Елена Любушкина.

Елена Любушкина напомнила, что эта встреча проходит в рамках ежегодного уличного фестиваля «Лето. Парк. Кино», уже полюбившегося гатчинцам.

- Гатчинцы любят российское кино: недаром именно в Гатчине проходит ежегодный фестиваль «Литература и кино», - сказала Елена Викторовна. - Мы считаем, что это хороший творческий подарок для жителей нашего города.

- Шестнадцать лет прошло с тех пор, как ушёл Андрей Иванович, но у меня ощущение, что он среди нас, никуда не уходил, - признался председатель Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов. - Наверное, это специфика актёрской профессии, когда выдающиеся ее представители проживают не одну свою жизнь, а десятки. Андрей Иванович сыграл незабываемые роли: он был и шофёром троллейбуса, и парикмахером, и зэком, и милиционером, и даже роботом. В этих ролях Андрей Краско продолжает для нас жить.

Андрей Краско родился в семье будущего народного артиста России Ивана Краско и школьной учительницы Киры Петровой. Именно Иван Иванович повлиял на желание своего сына стать актером. Впервые Андрей вышел на сцену вместе с папой, причем совершенно случайно — увидев отца играющим в одном из спектаклей. А затем Андрею досталась и первая небольшая, но уже официальная роль Зайчика в одном из новогодних спектаклей.

Кем только не хотел быть в детстве Андрей — и пожарным, и шахтером, и космонавтом. Но в итоге все же выбрал актерское ремесло — как он признавался, потому, что это единственная профессия, в которой можно быть всем, кем захочешь.

Почетным гостем на вечере памяти Андрея Краско стал его отец, народный артист России Иван Краско. Он поделился воспоминаниями о детстве, юности и творческой жизни своего талантливого сына.

- Ему всегда было присуще чувство юмора, - рассказывает Иван Иванович. - Он очень много читал, любимым автором в детстве у него был Виктор Голявкин. Однажды, в девятилетнем возрасте, он сказал мне, посмотрев мой спектакль по Голявкину: «Работа у тебя смешная... Помер, а сам домой пришел...» Как я понял уже потом, в этом сказалась именно его тяга к кинематографу — больше, чем к театру. Потому что в кинематографе особенно внимание уделяется именно достоверности, вплоть до каждой пуговки на костюме... Я говорил ему: «Андрюш, ты знаешь, мы с тобой разные артисты. Я — так называемый артист характерный, то есть могу перевоплотиться в любой роли. А ты — артист лирический. Лирический герой — это фигура сама по себе значительная, интересная и привлекательная. И тебе меняться нет нужды...» Так он и играл, оставаясь таким, какой он есть - Андреем Ивановичем Краско.

Андрей Краско закончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографа в 1979 году. По распределению уехал в Томск, где получил большой опыт и профессиональную закалку. Долгое время актеру приходилось довольствоваться лишь эпизодичными ролями, и лишь в конце девяностых годов постановщики начали приглашать Андрея Краско на серьезные характерные роли.

Первый настоящий успех актеру принесли съемки в телесериале «Агент национальной безопасности». Среди других запоминающихся ролей — съемки в фильмах «Блокпост» (1998), «72 метра» (2004), «9 рота» (2005).

К несчастью, жизнь актера прервалась в июле 2006 года, на съемках знаменитого сериала «Ликвидация» режиссера Сергея Урсуляка. Андрею Краско было всего лишь 48 лет.

В этот вечер на большом экране в Приоратском парке показывали яркие фрагменты из фильмов с участием Андрея Краско. Со сцены звучали песни из кинофильмов, где он снимался актёр.

В завершение памятной встречи в летнем кинотеатре показали фильм «Я остаюсь» режиссера Карена Оганесяна. Эта картина стала последней работой Андрея Краско в кино перед его скоропостижной кончиной. Партнерами актера в ленте стали Федор Бондарчук, Андрей Соколов, Елена Яковлева, Галина Польских.

Удивительно, насколько символичной и даже пророческой оказалась эта картина. Сюжет фильма «Я остаюсь» рассказывает о жизни после смерти. Это история о циничном докторе, который вследствие клинической смерти попадает в чистилище, где его взгляды на мир и жизнь меняются. Андрею Краско эта роль была близка, а ведь он даже озвучить ее не успел – за него это сделал артист Семен Фурман...

Вечер, посвященный памяти русского артиста Андрея Краско прошел в очень теплой, непосредственной, дружеской обстановке.

- Очень благодарен организаторам этого вечера за память, - признался отец актера, Иван Краско. - Такие встречи доставляют людям радость, они несут добро, а это очень важно, ведь вечная борьба добра и зла постоянно происходит в нашем мире.

Вечер памяти Андрея Краско «Я остаюсь» состоялся при поддержке Фонда Краско, Фонда социальных инициатив «Мирные люди», Общественной палаты Ленинградской области, киностудии «Ленфильм», при содействии Паркового агентства.