Погасить ипотеку – через Госуслуги

Услугу по выплате предоставляет ДОМ.РФ. Выплата доступна семьям, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года появился третий или последующий ребенок. Возраст старших детей и наличие официальной регистрации брака не имеют значения. Кредитный договор должен быть подписан до 1 июля 2024 года.

«Ранее для получения выплаты необходимо было обратиться лично в банк, выдавший ипотечный кредит, с заявлением и полным комплектом документов. Теперь же заявление на субсидию можно оформить полностью онлайн, не тратя время на посещение отделений. Госуслуги сегодня предоставляют десятки услуг для семей с детьми, делая меры господдержки более удобными и простыми», – отметил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

Выплату можно получить на погашение ипотечного кредита, выданного:

- на покупку жилья в строящемся доме, новостройках или на вторичном рынке;

- на приобретение и строительство дома;

- на покупку земельного участка под ИЖС, садоводство и подсобное хозяйство;

- на другие цели, предусмотренные программой.

Для подачи заявления необходимо иметь подтвержденную учетную запись Госуслуг. Подать заявление может сам заемщик или его поручитель. Субсидию можно будет использовать для уменьшения суммы платежа либо для сокращения срока кредита.

Какие документы понадобятся:

- Паспорт заявителя;

- Свидетельства о рождении всех детей;

- Паспорта детей старше 14 лет;

- Кредитный договор (если было рефинансирование, нужны оба договора);

- Документ о приобретении или строительстве недвижимости (например, договор купли-продажи, договор долевого участия или уступки прав, договор подряда на строительство дома и др.);

- Если заявку подает поручитель, нужен договор поручительства.

Подробнее о требуемых документах — на сайте спроси.дом.рф