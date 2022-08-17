В Google ужесточили требования для VPN-сервисов

Внимание на опасность и ненадежность VPN обратили ИТ-гиганты. Google обновила правила в Play Store, касающиеся VPN. Дополнительные ограничения по использованию сервисов вступят в силу в ноябре этого года. С этого момента приложениям VPN запрещается сбор персональных и конфиденциальных данных пользователей без раскрытия информации об этом и получения согласия жителей, перенаправление пользовательского трафика из других приложений и манипулирование им для монетизации.

По правилам App Store, сервисы обязаны указывать, какие персональные данные жителей будут собираться приложением и для чего. Эта информация должна быть предоставлена пользователю до того, как он совершит встроенную покупку опций. Также VPN не имеют права продавать, использовать и раскрывать третьим лицам данные для любых целей - это фиксируется в политике конфиденциальности. Приложения VPN не должны нарушать местные законы.

Эксперты выражают опасения, что не все пользователи будут внимательно читать многостраничную информацию о приложении, а могут по привычке нажать на галочку и согласиться со всеми требованиями недобросовестных приложений.

Отметим, сейчас Россия находится на втором месте по скачиваниям VPN-сервисов в мире. По данным РБК, за три недели июля VPN-сервисы в России скачали более 12 миллионов раз. Параллельно растет число утечек. Как сообщают «Инфосистемы Джет», количество случаев кражи данных пользователей VPN-сервисов в России ежегодно увеличивается на 15–20%. С помощью VPN злоумышленники могут получить имя-фамилию и электронную почту человека, его IP-адрес, логины, пароли и историю посещения сайтов. Украденные сведения злоумышленники могут продавать для разных целей.