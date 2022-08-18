Ленинградская область в «Серебряном ожерелье»

- Идея создавать «сквозные» туристические маршруты в рамках нескольких регионов — абсолютно правильная. Она позволяет аккумулировать потоки туристов и делиться ими одному региону с другими. Не секрет, что самым привлекательным с точки зрения туризма на Северо-Западе является Санкт-Петербург, куда приезжают многочисленные туристы. Именно благодаря созданию межрегионального туристского проекта «Серебряное ожерелье» появилась возможность перераспределить эти большие туристические потоки по целому ряду субъектов. В том числе, по Ленинградской области, - отметил Александр Дрозденко.

Идея создания «Серебряного ожерелья России» впервые озвучена в 2012 году, когда Президент страны Владимир Путин поручил Министерству культуры России сформировать туристический проект, который объединил бы культурно-исторические центры Северо-Запада. «Серебряное ожерелье» — это не только крепости, храмы, дворцы и усадьбы, это и паломнические туры в Тихвин, на Валаам или остров Коневец, культурно-спортивные события, природоориентированные и водные маршруты.

- Мы подписали соглашения с Санкт-Петербургом, Карелией и Новгородской областью по строительству новых причалов. Сейчас готовится новый маршрут, который мы хотим назвать «Из варяг в греки». И еще одно новое направление, которое мы развиваем и его поддержал Курчатовский центр, — это научно-промышленный туризм. Путешественники смогут увидеть советские ГЭС, современную АЭС и другие исторические промышленные объекты. Мы планируем и дальше активно развивать «Серебряное ожерелье», — рассказал глава 47 региона.

Ленинградская область — один из самых привлекательных для туристов регион. В 2021 году его посетило 4 млн человек. В 2020 году область приняла 4,8 млн туристов. Туристский сезон в Ленинградской области не закрывается круглый год. Зимой основными точками притяжения являются горнолыжные курорты. Событийный сезон в Ленинградской области открывается ежегодным фестивалем «Корюшка идёт!» в Новой Ладоге. В течение весны и лета в регионе проводятся несколько десятков мероприятий.

С маршрутами, разработанными в Ленинградской области в рамках проекта «Серебряное ожерелье России», можно познакомиться на официальном туристическом портале Ленинградской области http://www.lentravel.ru.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области