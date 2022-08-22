В Ленинградской области усиливают борьбу с борщевиком

«Финансирование по областной госпрограмме увеличивается, а количество муниципальных образований, участвующих в мероприятиях по борьбе с борщевиком, не увеличивается, и даже снижается количество территорий. Сегодня зарастают борщевиком не только поля и частные земли, но и территории населенных пунктов — это прямая обязанность и организационная работа муниципалитетов, которые, не хотят брать на себя ответственность», — сказал глава региона.

Александр Дрозденко поручил внести изменения в областной закон «Об административных нарушениях» в части передачи полномочий и прав штрафовать за борщевик на частных, паевых, арендованных и муниципальных землях профильным комитетам: по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, госэконадзору, госжилнадзору, комитету по ЖКХ и комитету градостроительной политики. Штрафы планируется применять не только к поселениям первого уровня, но и к районным администрациям.

Кроме того, собственникам земель, где есть борщевик, будет отказано в переводе категорий назначения земельного участка, а административные штрафы за зарастание борщевиком земель населенных пунктов будут увеличены до размеров штрафов, установленных за зарастание земель сельскохозяйственного назначения.

В 2022 году 98 муниципальных образований участвуют в программе, направленной на борьбу с борщевиком, общая сумма финансирования составляет 51,2 млн рублей. Площадь земельных участков, на которых реализуется комплекс мероприятий, в этом году составляет 4,4 тысячи га. Участие населенных пунктов составляет всего 22,5% по региону. В 2022 году с помощью различных средств обратной связи поступило 739 обращений от жителей Ленинградской области на заросшие борщевиком территории. При этом, по информации муниципальных образований, с начала года было составлено всего 149 протоколов об административных нарушениях на сумму 26 тысяч рублей.





Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области