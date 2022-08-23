В Гатчине открывается детский «Кванториум»

Гатчинская средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов – одна из лучших школ по качеству знаний и самых больших по количеству учеников. В новом учебном году в школе планируется открыть 39 классов для обучения более 1100 человек.

- В Гатчинской школе №9 в этом году произойдет очень значимое событие не только для Гатчинского района, но и всей Ленинградской области. 1 сентября здесь откроется второй в Ленинградской области детский технопарк «Кванториум». Сейчас коллектив школы завершает расстановку оборудования и мебели, чтобы 1 сентября встретить ребятишек с новым наполнением образовательного процесса, которое будет работать не только для учащихся этой школы, но и для всех желающих ребятишек города Гатчины и Гатчинского района, - сказала Людмила Нещадим.

Детский технопарк «Кванториум» создается в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Он станет частью образовательной среды учреждения, на базе которой будет осуществляться преподавание учебных предметов из предметных областей Математика и информатика», «Технология» и «Естественно-научные предметы», а также будут проводиться курсы по выбору обучающихся на уровнях основного и среднего общего образования, внеурочная деятельность для поддержки изучения предметов естественно-научной и технологической направленностей и дополнительное образование детей.

Для реализации проекта школой заключены контракты на поставку оборудования на сумму 23,8 млн рублей, из них местный бюджет – 2,4 млн рублей. Также заключен муниципальный контракт на ремонт помещений второго этажа для создания «Кванториума». Подрядчиком выполнен ремонт инженерных систем, кабинетов, коридора лестницы и туалетных помещений. Параллельно ремонтным работам шла закупка учебной мебели.

- Уже появляются новые планы на ближайшую перспективу, чтобы школа №9 стала самой современной во всех смыслах, - отметила Людмила Нещадим. - Требуется дополнительный ремонт внутренних помещений, обязательно нужно ремонтировать актовый зал, и конечно, фасад ждет своего времени.

Говоря о готовности школ Гатчинского района к новому учебному году, Людмила Нещадим поблагодарила руководителей общеобразовательных организаций за проделанную работу.

- Очень важно, чтобы форма соответствовала содержанию, а содержание форме. Сегодня при поддержке правительства, губернатора Ленобласти большие средства вкладываются в развитие системы образования. Мы надеемся, что ребята, получив образование в наших школах, получив профессиональное образование, обязательно вернутся в экономику и социальную сферу Гатчинского района и Ленинградской области, - сказала Людмила Нещадим.

Татьяна Можаева