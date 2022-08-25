Знакомство с Казанью: что посмотреть в городе кроме Кремля

Для знакомства с городом достаточно пары дней. Если же время позволяет, то берите экскурсии в Свияжск из Казани от Спутник8, планируйте поездку в Болгар, отправляйтесь на речную прогулку по Волге или к Голубым озерам.

Главной достопримечательностью города является Кремль или музей-заповедник «Казанский Кремль». Комплекс зданий включает крепостные сооружения, Спасо-Преображенский собор, мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор, Губернаторский дворец, Башню Сююмбике и пр. На территории Кремля работает несколько музеев, проводятся выставки и фестивали.

Кроме экскурсии по Кремлю в план знакомства с Казанью можно включить прогулку по Старо-Татарской слободе, которая расположена в западной части исторического центра на берегу озера Кабан. В этой части города селились татары после завоевания Казани Иваном Грозным. Сегодня это практически музей под открытым небом с уникальным историко-архитектурным ансамблем. Многие постройки сохранились здесь с конца 18 века и сегодня превращены в музеи. В Старо-Татарской слободе стоят две старейшие городские мечети.

Еще одно интересное место, но уже с другой атмосферой — улица Баумана. Это старая пешеходная улица в центре города, напоминающая московский Арбат. Здесь находится колокольня Богоявленского собора, куда можно подняться на смотровую площадку. На Баумана стоят вылитая из чугуна полноразмерная копия кареты Екатерины II, памятник Шаляпину, скульптура казанского кота, несколько фонтанов и «нулевой километр»

Если идти по Баумана до Кремля, то обратно можно вернуться по Кремлёвской улице. Она хотя и не пешеходная, но весьма живописная. В свое время улица застраивалась на европейский манер, а главными памятниками архитектуры считаются Александровский пассаж и Чернояровский пассаж.

Среди новых достопримечательностей города, на которые будет любопытно взглянуть туристам: центр семьи «Казан» (на крыше есть смотровая площадка), Дворец земледельцев, театр кукол «Экият», парк «Черное озеро», Храм всех религий, «Казань Арена», Кремлевская набережная и др. А еще в Казани работает один из самых крупных в стране аквапарков, а Казанский зооботсад является одним из старейших в Европе.