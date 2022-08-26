В Гатчинском районе продолжается борьба с борщевиком Сосновского

Администрации поселений в целях безопасности в указанный период просят воздержаться граждан от пребывания на обрабатываемых территориях. Запрещается пребывание людей, выпас лактирующего скота – 5 дней, выпас скота и молодняка – 3 дня, сбор грибов и ягод – 10 дней, посещение участка для отдыха – 4 дня. Препарат имеет 1 класс опасности для пчёл.

Напомним, по поручению губернатора региона Александра Дрозденко региональные органы власти получат полномочия по контролю и штрафам за заросшие борщевиком земли. Соответствующее поручение было дано на совещании с главами администраций муниципальных районов. Подробнее мы рассказывали об этом здесь.