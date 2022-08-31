Ищут пожарные, ищет полиция…

За десять дней в августе на улице Ленина сгорело четыре деревянных дома – один за другим. Дома горят по ночам, и граждане не могут спокойно спать, зная, что по соседству пылает очередной такой факел. Дома нежилые, расселенные как аварийные. Но люди справедливо опасаются, что огонь может повредить соседние дома. Пожар – это всегда страшно, зловеще. Особенно, если подозревается криминал.

В социальных сетях размещают видео горящих домов, под которыми масса комментариев. Некоторые сходятся во мнении, что причина пожаров – поджог. Дескать, чем тратиться на снос, проще сжечь. На эти доводы отвечают возражающие: организации, занимающиеся сносом аварийных домов, выигрывают тендеры и лишаться такого заработка им невыгодно.

Но большинство комментариев говорит о том, что люди откровенно напуганы: «Так и вся Дружная Горка сгорит», «Какой дом будет следующим?» и т.п.

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы (ОНД и ПР) Гатчинского района проведены проверки по фактам пожаров в расселенных многоквартирных домах по адресам: Дружная Горка, улица Ленина, дом 22, 24. По результатам проверки приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела по пункту 1 части 1 статьи 24 УПК РФ в связи с отсутствием события преступления.

То есть признаков, указывающих на умышленный поджог, не обнаружено.

Наиболее вероятной причиной пожаров Госпожнадзор считает неосторожное обращение с огнем. В ходе проверки сотрудниками ОНД и ПР Гатчинского района были направлены в УМВД России по Гатчинскому району поручения на проведение оперативно-розыскных мероприятий для установления лиц, причастных к возникновению пожаров.

Так что тех, кто «неосторожно поджег четыре дома», ищут. А пожароопасный период в Ленобласти, судя по всему, закончился.

Фото из открытых источников



