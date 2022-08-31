По Гатчине и Петербургу: негрустные прогулки с Куприным

Куприн соберет всех!

Как известно, единственный в России музей, посвященный Александру Куприну, действует на родине писателя — в селе Наровчат Пензенской области (там он родился и прожил первые три года своей жизни). Уже давно и с большим нетерпением открытия такого музея ждали и в Гатчине, притом, что именно наш город стал местом, где Куприн провел наиболее счастливые и творчески активные годы своей жизни.

- Сегодня у нас появилась возможность эту несправедливость исправить, - говорит директор АНО культурных и туристских инициатив «Борей» Ирина Лидзарь. - Администрация Гатчинского района выделила в центре Гатчины помещение под создание «КупринЪ-Центра». Почему именно «КупринЪ-ЦентрЪ», а не просто музей? Мы надеемся, что у нашего центра будут гораздо более широкие возможности и полномочия. Мы рассматриваем его и как выставочный центр, и как место для проведения различных мероприятий, и как одну из локаций нашего любимого ежегодного Купринского фестиваля. Иными словами, это будет место встреч для горожан и гостей города. Куприн соберет всех!

По Соборной с Александром Ивановичем

Как рассказала Ирина Лидзарь, несколько лет назад «Борей» принял участие в конкурсе городской скульптуры «Культурный след», для которого подготовил проектную идею памятника «Куприн – всероссийский гатчинский житель». За основу этого арт-объекта был взят образ писателя, изображенного его другом, художником Павлом Щербовым на известной карикатуре «Куприн в Гатчине». Предполагалось, что фигура шагающего по улице Соборной Куприна будет выполнена из бронзы, высотой в человеческий рост.

- Готовя проект, мы наложили нашу «скульптуру» на одну из перспектив улицы Соборной, - говорит Ирина Михайловна. - Конкурс мы не выиграли и благополучно о нем забыли. И каково же было наше удивление, когда в 2022 году администрация Гатчинского района выделила нам для создания музея то самое старинное здание, мимо которого «шагал» наш бронзовый Куприн! Это был дом №3 по улице Соборной, на первом этаже которого прежде располагалась мастерская «Ремонт обуви».

Как предполагает Ирина Лидзарь, именно этот дом Куприн, возможно, и не посещал. Но совершенно очевидно, что он часто прогуливался по Соборной, непременно заглядывая в любимый трактир, расположенный в соседнем доме.

Сейчас в будущем «КупринЪ-Центре» идёт ремонт. Помещения потихоньку освобождаются от старых конструкций и стенных перегородок.

- Работы у нас еще много, и даже больше, чем мы ожидали, - говорит Ирина Лидзарь. - Мы надеялись открыться к концу сентября, но когда дошло до дела, оказалось, что и полы в некоторых местах нужно менять, и стены переносить. Фронт работ увеличился, поэтому, к сожалению, и время открытия отодвинется — скорее всего, на конец осени.

Интересно, что уже сейчас «КупринЪ-ЦентрЪ» претендует на звание народного — выделенное под музей помещение приводят в порядок всем миром. Сотрудники центра рады любой помощи и приглашают принять участие в «культурных» субботниках внутри самих помещений. Ожидается, что будет облагорожен и внешний вид будущего музея: собственник здания планирует отремонтировать фасад до конца года.

Купринский Петербург

Чтобы финансово поддержать рождение несомненно знакового для гатчинцев музея, «Борей» запустил серию благотворительных экскурсий и поездок, посвященных Александру Куприну. Участие в них могут принять все желающие - за символическую сумму. Все собранные деньги будут направлены на ремонт помещений «КупринЪ-Центра».

Первая такая экскурсия «…Прогулки негрустные. Здесь столько бессмертных» состоялась 25 августа - в День памяти писателя. Автобусно-пешеходный маршрут прошел по местам Петербурга, так или иначе связанным с именем Куприна.

Как отметила экскурсовод Мария Александрова, в пропитанном литературными реминисценциями Петербурге существует множество экскурсий, связанными со знаменитыми писателями. А вот экскурсии, посвященные Александру Куприну — редкость. А ведь Петербург значил очень многое в жизни Александра Ивановича, да и сам Куприн вплел свою драгоценную, очень прочную нить в общее полотно литературного Петербурга.

Экскурсия по купринскому Петербургу началась с Английской набережной, где некогда располагалась Петербургская академия Генерального штаба и куда поступал 23-летний Куприн. Площадь Труда, Конногвардейский проспект, Гороховая... А вот угол Малой Морской, где был знаменитый в литературных кругах ресторан «Вена» - здесь часто сиживал Куприн. В доме №92 на Невском проспекте размещалось издательство «Знание», публиковавшее произведения Куприна. Улица Разъезжая, дом №7, где жил Куприн — единственный адрес в Петербурге, где установлена мемориальная доска в его честь. Здесь писатель закончил свое самое зрелое литературное произведение - «Поединок». Цирк на Фонтанке, где Куприн был частым гостем, и где даже теперь о нем не забывают, посвящая ему целые выставочные проекты...

Как мы знаем, после долгих лет эмиграции Куприн вновь оказался в Петербурге лишь в 1937 году, уже будучи тяжело больным. Его порследним приютом стал Дом специалистов на Лесном проспекте, в квартале для советской элиты, построенном в тридцатых годах прошлого века.

Один из пантеона

Писатель скончался 25 августа 1938 года и был похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища, заняв место в этом «пантеоне русской славы» наряду с такими выдающимися деятелями культуры, как Радищев, Тургенев, Блок, Белинский, Добролюбов.

Участники поездки отметили, как изменилось и облагородилось место упокоения писателя, его супруги Елизаветы Морицевны и дочери Ксении. Известно, что оно не приводилось в порядок с момента захоронения — более 80 лет, долго оставаясь в плачевном состоянии. Исправить это решили земляки Куприна из села Наровчат Пензенской области.

Осенью 2021 года на Волковском кладбище побывали представители Объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области. Было принято решение взять шефство над памятниками именитых литераторов, чьи музеи располагаются на территории Пензенской области. И вот летом 2022 года на средства Пензенского правительства, по распоряжению пензенского губернатора совместно с петербургским Музеем городской скульптуры, были проведены работы по реставрации надгробных памятников и благоустройству всего места захоронения Куприных.

Именно здесь, на Литераторских мостках, завершилась автобусно-пешеходная экскурсия гатчинцев. Священник церкви Воскресения Словущего на Волковском кладбище отслужил панихиду по Александру Куприну и его близким. На блестящий надгробный камень легли алые гвоздики...

Куприн-центр благодарит всех, кто принял участие в этой благотворительной поездке. Все вырученные средства будут направлены на ремонт помещений «КупринЪ-Центра».

Следующая экскурсия от «КупринЪ-Центра» пройдет 7 сентября - в день рождения Александра Ивановича. Экскурсантов ждет новая, не менее насыщенная и интересная программа. 10 сентября «КупринЪ-ЦентрЪ» примет участие в Гатчинском Купринском фестивале.

Кстати, найти «КупринЪ-ЦентрЪ» на улице Соборной совсем не сложно: на фасаде дома №3 уже размещена временная вывеска с куар-кодом, который перенаправит вас на страничку группы «КупринЪ-ЦентрЪ» ВКонтакте. А там — самые свежие новости от нового культурного пространства!

Юлия Лысанюк