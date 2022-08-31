В Гатчинском районе будут производить натуральные сыры

Подписи под документом поставили заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко и управляющий общества с ограниченной ответственностью «Агро-Трейд» Дилшод Ахмедов.

«Реализация этого соглашения позволит области не только нарастить объемы производства сыра, обеспечить потребителей качественной продукцией, но создаст дополнительный спрос на молоко ― сырье от региональных производителей, как следствие, повысит объемы производства молока и его рентабельность», — подчеркнул Олег Малащенко.

Проект предусматривает строительство нового молочного завода площадью 2 тыс. квадратных метров со всей необходимой инфраструктурой, включающей приёмку молока, полный процесс переработки сырого молока, созревание и отгрузку готовой продукции.

Объем инвестиций в проект составит 152 млн рублей, запланировано создание 60 новых рабочих мест.

По итогам 2021 года в Ленинградской области производство сыров и сырных продуктов составило 1,2 тыс. тонн, рост к 2021 году 33,3%. В 2021 году в области открылся новый завод по производству твороженных сыров компании «Молочная Культура» проектной мощностью 5 тысяч тон городовой продукции в год.