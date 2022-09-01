Школа № 9: «Чтоб сегодня было интересней, чем вчера»

Директор школы Нина Сергеевна Ковалева поздравила ребят и педагогический коллектив с началом учебного года и поблагодарила администрацию Гатчинского района за ощутимую поддержку всех школьных начинаний. Этот учебный год – особенный: 1 сентября в школе открылся второй в Ленинградской области технопарк «Кванториум», что, безусловно, придаст новый импульс развитию естественно-научных дисциплин и информатики. Желая ученикам и учителям успехов, Нина Сергеевна открыла свою формулу счастья: делать каждый день интереснее предыдущего.

Поздравляя всех с 1 сентября, глава Гатчинской администрации Людмила Нещадим пожелала ребятам и преподавателям успешного учебного года:

- Новый учебный год для гатчинской системы образования начинается с очень знакового события – открытия научно-образовательного центра «Кванториум», который поможет нашим ребятам найти себя, определить свое будущее. Гатчина была, есть и будет агломератом производственных и научных предприятий, у нашей системы образования – колоссальный потенциал: в Гатчинском районе ежегодно выпускаются ребята с огромным багажом знаний. И очень важно, чтобы, получив необходимые знания, профессию, молодежь возвращалась в родную Гатчину. Сегодня более 22 тысяч детей пришли в наши образовательные организации. В этом учебном году в Гатчинском районе открылось на 20 классов больше, а значит, и детей у нас становится все больше и больше.

Людмила Николаевна поблагодарила команду школы № 9 под руководством директора за тот огромный труд в течение лета, благодаря которому «Кванториум» открылся 1 сентября. Особую благодарность глава администрации выразила ветеранам системы образования Гатчинского района:

- Вступая в новый учебный год, мы говорим о новых стандартах образования, в основы которых будут заложены традиции, сформированные ветеранами педагогического труда. Я желаю, чтобы новые стандарты дали возможность переформатировать нашу систему образования к лучшему и нацелить ее на подготовку граждан великой страны.

Поздравляя первоклассников, Людмила Нещадим пожелала, чтобы их путь в страну знаний был насыщен самыми добрыми и светлыми событиями. А выпускникам – активно потрудиться и воплотить задуманное в жизнь, найти себя в этом динамично развивающемся мире.

На линейке в честь 1 сентября учеников 9-й школы поздравлял депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских, отметивший необычайную энергетику в зале, где собралось столько юных и целеустремленных.

- В этой школе работает высокопрофессиональный педагогический коллектив, – сказал Александр Владимирович. – Пусть школа станет для вас родным домом на эти 11 лет. Помните, насколько вы будете хорошо образованы, настолько будет комфортным наш общий дом – Гатчина, Ленинградская область и вся Россия.

Екатерина Дзюба