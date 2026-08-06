Пироговский Университет объяснил, как сахар влияет на организм и приводит к диабету

Сахар, с одной стороны, имеет полезные свойства. Он необходим для повышения энергетики: человек начинает активнее двигаться, быстрее «включается» в работу. Например, утром чашка чая или кофе с сахаром — это источник быстрых углеводов, которые оперативно активируют мозг и дают возможность быстрее соображать. Мышцы также включаются в работу, поскольку используют глюкозу. Таким образом, сахар организму необходим, но в умеренном количестве.

С другой стороны, при избыточном поступлении сахар откладывается в жир. Это защитный механизм организма: при избытке питательных веществ они запасаются. В результате происходит набор массы тела.

По мере увеличения массы тела нарушается работа инсулина: его становится недостаточно, рецепторы теряют чувствительность, развивается инсулинорезистентность. Это приводит к дальнейшему увеличению жировой массы, а также к состоянию, при котором организм испытывает дефицит глюкозы на клеточном уровне и требует её в большем объёме.

Возникает замкнутый процесс: инсулина не хватает, усиливается чувство голода, поджелудочная железа повышает выработку инсулина до возможного предела, однако со временем перестаёт справляться. Уровень инсулина снижается ещё больше, а потребность в сахаре возрастает. Постепенно это может привести к развитию сахарного диабета.

Следует учитывать, что сахар в привычном виде является продуктом переработки. В природных условиях простые углеводы встречались в значительно меньших количествах; наиболее доступным источником был мёд. С появлением рафинированного и тростникового сахара стало заметно его негативное влияние: быстрое формирование привыкания, усиление вкусовых ощущений и склонность к увеличению потребления.