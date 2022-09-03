Архитектура света. Храм Воскресения Христова в Суйде

Но вначале немного истории. Первый храм Воскресения Христова появился в Суйде в 1718 г. (это была мыза графа Апраксина). В 1759 г. владельцем мызы стал Абрам Петрович Ганнибал. Прадед Пушкина был усердным прихожанином Воскресенского храма и здесь же, на старом кладбище, был похоронен 14 мая 1781 г. В этом же храме 28 сентября

1796 г. венчались родители Пушкина – Надежда Осиповна Ганнибал и Сергей Львович Пушкин. К середине XIX века эта церковь сильно обветшала, и в 1845 г. на центральной площади Суйды (тогда – села Воскресенского) возвели новую церковь, которая погибла от пожара в 1964 г. Третья церковь была построена на новом кладбище в 1916 г., но простояла недолго – в Великую Отечественную войну она загорелась от попадания снаряда в колокольню.

В 1990 году благословение на строительство нового храма Воскресения Христова дал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычёв). Интересно, что Владыка служил в храме в 1955-56 гг. в сане иеродиакона. Постройка храма (с 1992 по 2001 гг.) проходила по эскизам архитектора, краеведа, писателя, реставратора многих церквей Александра Александровича Сёмочкина и под руководством его сыновей Дмитрия и Егора Сёмочкиных.

Александра Александровича хочется спрашивать о многом – о культуре и реставрации, о его книгах и о музее «Дом станционного смотрителя», который он восстановил в Выре, но сегодня мы решили задать несколько вопросов об особенностях архитектуры прекрасного Суйдинского храма Воскресения Христова, о котором автор скромно говорит: «Что-то получилось».

- Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, об архитектуре этой церкви.

- Это русский деревянный модерн, на котором остановилось церковное строительство с приходом большевиков. Продолжать развитие русской церковной архитектуры надо было с того, на чем остановились. А остановились на модерне. Вообще, раньше считалось, что модерн — это несколько буржуазное проявление эстетического начала, и поэтому для русской деревни не может быть свойственно (хотя здесь же, на гатчинской земле, и в Сиверской, в Рождествене, и в Вырице осталось немало крестьянских, купеческих домов, построенных в стиле модерн). Поэтому я думаю, что он как раз нам свойственен, хотя храмы, построенные в этом стиле, можно по пальцам пересчитать. Запомните, русский модерн дал такое количество идей в архитектуре, что нам их предстоит осваивать сто лет. И тогда по-явится та сама русская модель национальной архитектуры, которая уже будет главенствовать в следующем веке. Это понятно, что нескоро. Идей много, идей на выбор. Осваивайте, берите, хватайте, что нравится. А что не нравится, что неприемлемо, отодвигайте. И вперёд, ребята.

- Какие архитектурные элементы модерна можно отметить в Суйдинском храме?

- Стрельчатые арки (они называются так в каменном зодчестве). Я постарался сымитировать их в дереве. В России, если они и использовались в дереве, то на севере и очень ограниченно, это было уже влияние северных соседей – норвежцев, шведов.

Второе – это асимметрия композиции. Ещё в древнерусской архитектуре (и вообще в эстетике и философии) существовало понятие чётного, симметричного числа, символизировавшего смерть. Нечётное число, то есть число, в котором нельзя провести несколько осей симметрии, а возможна только одна, - это жизнь. Поэтому - Святая Троица. Поэтому у нас всегда либо один, либо пять, либо семь приделов в храмах, а никак не два, или четыре, или шесть.

- Чувствуется, что он чем-то ещё особенный, но чем…?

- Каждый храм должен соответствовать тому образу, который он в себе несёт, полностью отражать свою идею. Вот ты была в храме в Суйде, какое первое впечатление он произвёл на тебя внутри?

- Много мыслей… Древняя Русь… Воздушность, но и строгость…

- Прости, но в многословии нет правды, здесь подошло бы одно слово, это слово - «свет». Там много света (а окна - его символ). Это сделано сознательно. Почему? А потому что Воскресение Христово - это огромный мощный Свет, который обрушился на мир, свет без какой-либо тени.

И третье - это, конечно, материал. Кирпич у нас появился позже, чем в Европе, и понятно, почему: его доставка требовала усилий, а применение - знаний. С начала 19 века уже сделан абсолютный акцент на каменное храмовое строительство, когда масса храмов горела в деревнях, поэтому очень осторожничали в отношении дерева. Но что бы там ни говорили, что кирпич нейтрален, он все равно несёт в сознании русского человека некое за-падное начало. Искусственный камень, даже такого высокого ранга, как кирпич, не может выдержать конкуренцию с деревом - Божьим материалом, и именно последнему должна быть отдана привилегия. Я просто уверен, что будущий суперматериал двадцать первого века - это дерево.

- Большое спасибо, Александр Александрович.

Полина Степанова

P.S. Новый храм был построен благодаря поддержке и трудам В.П. Беляковой, А.А. Ледовских, В.И. Филипповой и её семьи, Г.Н. Тимченко, Н.П. Ботки, М.А. Новикова, И.Г. Козлова, священников гатчинских приходов.