Дмитрий Солонников: Ленинградская область – безопасный регион

– Какой опыт наша страна извлекла из терактов последних десятилетий?

– Мы стали жить в новой реальности, когда теракты могут произойти в любой момент, в любом городе. Это важно осознавать. Но есть и позитивный опыт: каждый год мы слышим о предотвращении терактов – правоохранительные органы работают успешно.

Важный пример. В день взрыва в метро я находился там, совсем рядом. Помню, как остановили поезд, как дым пошёл, как выводили людей на улицу... С тех пор транспорт стал безопаснее. В метро осматривают людей и сумки, стоят металлоискатели при входе. Сделаны конкретные шаги, чтобы защитить население.

– Как оцениваете уровень безопасности в Ленинградской области?

– Заметно, что в Ленинградской области всё спокойно. Спокойный регион. Важно, что жизнь во Всеволожском районе не отличается от жизни в Тихвинском районе. Поэтому система безопасности в каждом районе одинаковая. И эта система – эффективна.

– А как за эти годы изменился сам терроризм? Раньше, например, нас пугали бородачами в чалме…

– У терроризма – разные лица. Существует не только религиозный терроризм, но и терроризм идеологизированный. Именно здесь высок риск вовлечения в террор молодёжи.

Вспомним попытки массовых убийств с применением огнестрельного оружия. Человек играл в компьютерные игры, а потом вышел на улицу. Он готов стрелять и думает, что после сможет начать игру заново. Тут-то его и подхватывают специальные организации, которые промывают мозги молодёжи в своих интересах… С этим нужно работать уже сейчас.

– Можно ли говорить сегодня об угрозе «украинского терроризма»?

– Угроза существует. На Украине поставили серьёзный эксперимент по изменению коллективного сознания. За 8 лет для людей белое стало чёрным. Как результат – недавнее убийство Дарьи Дугиной.

Выход здесь один. Нужно побеждать в рамках специальной военной операции. И по-новому форматировать сознание населения. Договориться с кем-то сейчас, чтобы это прекратить, нельзя. Без победы в СВО это не прекратится.

– Что поможет государству в борьбе с терроризмом в будущем?

– Мы идём по пути цифровизации. Камеры позволят отследить движение каждого. Такова реальность. Важно иметь базы потенциальных преступников и возможность следить за ними.

– Страх – главное оружие террориста. А жить в страхе не хочется. Как же быть простым людям?

– Заботиться о своей безопасности и продолжать жить обычной жизнью. Ходить в магазины, на работу, в театр и кино. Осознавать возможные угрозы, но не поддаваться панике.

Беседовал Алексей Астапчик