Ленинградская область — глазами молодых художников
В выставочном зале центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна открылась выставка пейзажной живописи студентов Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица.
Студенческие выставки воспитанников академии Штиглица — многолетняя практика, задача которой — представить зрителю именно классическое искусство.
На полотнах молодых художников запечатлены живописные уголки Ленинградской области. Каждая работа пронизана любовью к суровой, но прекрасной природе, украшенной древними храмами, крепостями и другими памятниками архитектуры. Но в центре внимания художников оказываются не только знаковые исторические места нашего региона, но и трогательные деревенские или лесные пейзажи.
Выставка открыта в библиотеке им. А.И. Куприна до 30 мая.
