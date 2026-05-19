255 млн рублей на культуру: как Ленобласть работает с ПФКИ пять лет

В центре внимания встречи — итоги пятилетней работы и дальнейшее развитие культурных проектов.

«Пять лет проекты из Ленинградской области побеждают на конкурсе ПФКИ. Это много, это важное дело. В первую очередь это поддержка инициатив. Во-вторых, многие из них теперь могут стать частью инфраструктуры креативных индустрий. И в-третьих, это возможность привлечь дополнительные средства — для нашей земли, для наших людей», — отметил вице-губернатор Ленобласти Владимир Цой.

Председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен подчеркнула, что фонд делает ставку на живые, востребованные у молодёжи форматы. «Это не «сарафаны и матрёшки», а современное прочтение традиций и ценностей», — пояснила она.

Новый конкурс уже стартовал — подать заявку можно до 30 июня.

Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области консультирует и сопровождает участников — как тех, кто подаёт заявку впервые, так и команды, которые хотят усилить свои проекты.